BRATISLAVA 26. júna (SITA) Hnutie Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti (OĽaNO) chce zmeniť spôsob zvyšovania objemu financií v zdravotníctve. Vyplýva to z poslaneckého návrhu na vydanie ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo, ktorý predložil do NR SR tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí. Podľa návrhu by výdavky štátu na verejné zdravotníctvo mali byť v takej výške, aby presahovali percentuálny podiel na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 %. Ako uviedol na stredajšej tlačovej besede k návrhu tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí, hnutie predstavilo základný pilier svojej reformy zdravotníctva.

Podľa Mareka Krajčího žiadnu z reforiem zdravotníctva nedokáže vláda spraviť bez toho, aby vyriešila jeho financovanie. “V takomto zdravotníctve sa nedajú plánovať výdavky, nedá sa hovoriť o investíciách,” povedal. Aktuálne návrhy rozpočtu v zdravotníctve podľa neho počítajú s poklesom percentuálneho podielu na HDP asi o 0,2 %. “Náš návrh zákona je o tom, aby sme prestali robiť z ľudí rukojemníkov," dodal šéf hnutia Igor Matovič.

“Cieľom návrhu ústavného zákona je zabezpečenie predvídateľného zvyšovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. To výraznou mierou prispeje k dosiahnutiu dlhodobej udržateľnosti verejného zdravotníctva, efektívneho vynakladania verejných prostriedkov či zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,” uvádza sa v dôvodovej správe.

O návrhu ústavného zákona bude NR SR rokovať na 46. schôdzi v prvom čítaní.

Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo zdravotníctva SR.