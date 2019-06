BCC znížila odhad rastu britskej ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch

dnes 9:01 -

BCC v pondelok v najnovšej prognóze na rok 2020 znížila odhad rastu hospodárstva v roku 2020 na 1 % z 1,3 % a v roku 2021 na 1,2 % z 1,4 %.

Ale prognózu na rok 2019 mierne zvýšila na 1,3 % z 1,2 %, pričom poukázala na mohutné budovanie zásob pred pôvodným termínom odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) 29. marca 2019.



Predpokladá tiež, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva zostane v 2. druhom štvrťroku 2019 na úrovni, ktorú dosiahol v prvých troch mesiacoch roka, keď vzrástol o 0,5 %.

V najbližšom období komora neočakáva oživenie investícií, keďže brexit uviazol v slepej uličke a náklady na podnikanie v Spojenom kráľovstve sú vysoké, pričom firmy využívajú nadmerné zásoby.



Podľa najnovšieho odhadu BCC podnikové investície v tomto roku klesnú o 1,3 %, a nie o 1 %. Lobistická skupina v budúcom roku predpokladala ich nárast o 0,4 % a až v roku 2021 ich zlepšenie na 1,1 %.

Obchod bude mať aj naďalej negatívny vplyv na výkon ekonomiky, v dôsledku kurzových výkyvov, neistoty okolo brexitu a spomaľovania globálnej ekonomiky. To všetko zhoršilo obchodné podmienky britských vývozcov.



Komora predpovedá rast exportu v tomto roku o 1,6 % a v roku 2021 o 1,7 %, zatiaľ čo import stúpne o 4,3 % v roku 2019, o 1,8 % v roku 2020 a o 2,2 % v roku 2021.

Spotrebiteľské výdavky zostanú podľa nej "odolné" vďaka nízkej nezamestnanosti a rastu príjmov nad úrovňou inflácie. Konkrétne, v tomto roku počíta so zvýšením spotreby domácností o 1,4 % a rovnako o 1,4 % by mala vzrásť aj v roku 2020. Táto prognóza však vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo sa vyhne chaotickému brexitu bez dohody.



"Podniky vyčleňujú zdroje na krízové plány, ako je hromadenie zásob, namiesto investícií do rozvoja, ktoré by pozitívne prispeli k dlhodobému hospodárskemu rastu," uviedol generálny riaditeľ BCC Adam Marshall. "Toto jednoducho nie je udržateľné."



Podnikatelia očakávajú, že budúci premiér rýchlo nájde rozumnú a pragmatickú cestu vpred, aby sa predišlo chaotickému a neriadenému brexitu, dodal Marshall.