Nórsky investičný fond predá podiely vo firmách, ktoré majú veľké zisky z uhlia

dnes 12:01 -

Nórsky vládny investičný fond v hodnote 1 bilión USD (883,39 miliardy eur) bude možno nútený predať svoj podiel vo výške 1 miliardy USD v komoditnom gigante Glencore a aj v iných firmách, ktoré získavajú viac ako 30 % svojich príjmov z uhlia, aby splnil navrhované prísnejšie pravidlá etického investovania.

Podľa plánu nórskej vlády, ktorý by mal v stredu schváliť parlament, tak najväčší štátny fond na svete by už viac nemal investovať do spoločností, ktoré ročne vyťažia viac ako 20 miliónov ton uhlia alebo vyrobia viac ako 10 gigawattov (GW) energie z uhlia.

Nové smernice znamenajú, že fond bude musieť odpredať svoj podiel v Glencore, v ktorom vlastnil na konci minulého roka 2,03 % a v hodnote 1 miliardy USD, domnievajú sa aktivisti z Greenpeace a Urgenwald. Okrem toho sa bude musieť zbaviť podielu 2,16 % v bani Anglo American v hodnote 620 miliónov USD.

Ďalšie "neetické" podiely má v nemeckom RWE, a to 1,39 % v hodnote 186 miliónov USD, vlastní tiež 2,22 % v austrálskom South32 v hodnote 266 miliónov USD a 1,03 % v nemeckej firme Uniper.

Navrhované pravidlá o investovaní do uhlia, ktoré sú súčasťou širšieho posunu krajiny k obnoviteľným zdrojom energie, viedli fond k predaju jeho podielov v 83 prevažne uhoľných spoločnostiach, ako sú Peabody Energy a Coal India, a tiež výrobcov elektrickej energie z uhlia od spoločností Portland General Electric až po Korea Electric Power.

Prvé veľké fondy, ktoré tak urobili už v roku 2015, podnietili ostatných dlhodobých investorov k stanoveniu podobných smerníc, vrátane nemeckej poisťovne Allianz.

Očakáva sa, že nórsky parlament tento plán podporí, pretože vládnuca koalícia v ňom má väčšinu kresiel.