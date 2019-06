V Nošoviciach vyrobili tento týždeň trojmiliónte vozidlo Hyundai

dnes 16:31 -

Juhokórejská automobilka Hyundai chce tento rok v moravských Nošoviciach vyrobiť 318.000 vozidiel, z ktorých časť sa vyvezie do 69 krajín. Vo štvrtok (30. 5.) dosiahla významný úspech, keď jej z montážneho pásu zišiel trojmiliónty automobil.

Jubilejným automobilom sa stal model Hyundai i30 N, ktorého budúci majiteľ je z Nemecka. Pre portál iDNES.cz to uviedol hovorca automobilky Petr Vaněk. Dodal, že v závode sa symbolicky rozlúčili s výrobou modelu i20, ktorý roky patril medzi typy vozidiel, ktoré vyrábali v Nošoviciach.

„Keby sme zoradili automobily vyrobené v Nošoviciach za sebou, ich rad by siahal z Prahy až do New Yorku,“ uviedol na oslave trojmiliónteho auta bývalý prezident nošovickej automobilky a terajší prezident Hyundai Motor Europe Dong Woo Choi.

Sériová výroba sa začala na severnej Morave na jeseň 2008. Výstavba závodu sa stala jednou z najväčších zahraničných investícií v dejinách Českej republiky. Cena areálu dosiahla viac ako 31 miliárd Kč (1,2 miliardy eur).

Štát sa napríklad zaviazal, že vybuduje novú cestu smerom na Slovensko, kde má blízko za hranicou pri Žiline sídlo sesterská automobilka Kia. Odtiaľ do Nošovíc prichádzajú motory, opačným smerom sa zase vozia prevodovky. Cesta nie je zatiaľ dokončená.

Nesplnené záväzky štátu automobilke nezabránili vyrábať nad projektovanú kapacitu. V Nošoviciach je možné vyrábať vyše 350.000 vozidiel ročne.