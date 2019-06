Zdroj: conversableeconomist

Ako povedal anglický politik William Penn, „čas je to, po čom túžime najviac, ale čo využívame najhoršie.“

Čas pre bohatých, čas pre chudobných

Bohatí, samozrejme, pracujú viac ako ostatní. Aspoň by mali. Majú väčšiu motiváciu pracovať viac. Ale aj keď nepracujú, využívajú svoj čas inak. Bohatý človek omnoho menej sleduje televízne vysielanie, o hodinu menej denne než chudobný. Spí menej. Chodí viac do divadla, navštevuje častejšie múzeá. Čokoľvek, čo stojí peniaze, robia bohatí častejšie. Veci, ktoré si vyžadujú veľa času a málo peňazí, robia bohatí menej. Sťažovanie sa patrí k národným športom. Najviac sa na nedostatok času sťažujú bohatí. Lebo chudobní ľudia sa sťažujú, že nemajú dostatok peňazí. Bohatí ak sa chcú prestať sťažovať, musia sa vzdať časti peňazí. Nebudú pracovať tak tvrdo, nepôjdu do práce, dožičia si viac spánku. Nemali by sme mať žiaden súcit s ľuďmi, ktorí neustále hovoria o tom, nakoľko sú uponáhľaní a na nič nemajú čas. Je to ich vlastná chyba.





Čas v rôznych krajinách

Američania sú šampiónmi v práci medzi bohatými krajinami. Pracujú v priemere o osem hodín týždenne v typickom týždni viac ako Nemci, o šesť hodín viac ako Francúzi. Ale nebolo to vždy tak. Pred štyridsiatimi rokmi patrili k priemeru medzi bohatými krajinami. Dnes ale aj Japonci pracujú menej ako Američania. Dôvod je veľmi jednoduchý, neberú si dovolenku, alebo ak aj áno, tak len vna krátky čas. V iných krajinách majú aj štyri, päť, šesť týždňov. To je ten najväčší rozdiel. Ale pracujú viac aj v noci, cez víkendy počas sviatkov. Ako keď škrečok behá v koliesku dokola, ľudia nemajú na to, aby sa mohli správať racionálnejšie. Hovorí sa, že Japonci sú workoholici. Nie sú, v porovnaní s Američanmi pracujú menej aj keď pred 40 rokmi pracovali oveľa viac. Rozhodli sa svoje pracovné nasadenie znížiť. Zmenili pravidlá tak, aby ľudia dostávali štyri týždne dovolenky. Podobne to urobili aj iné krajiny. Nestalo sa to zo dňa na deň, bola to politická otázka, rovnako ako aj v prípade ďalších najdôležitejších vecí v živote.





Čas a technológie

Čas je ekonomickým faktorom. Ekonomika je o nedostatku viac ako čokoľvek iné. Keďže príjmy stále stúpajú a čas zostáva konštantný, je čoraz dôležitejším faktorom nedostatku. A nepomôže tomu žiadne technológie. Mnohé veci dnes dokážeme robiť ľahšie a rýchlejšie vďaka novým technológiám. Technológie nám zlepšili život, ale nie je to tak, že máme viac či menej času. Nemôžete späť kratšie, než je potrebné. Máme len (niektorí) viac peňazí a naháňame rovnaký počet hodín.