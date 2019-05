Prepočítavanie: Obraz o tom, nakoľko je bohatý šéf Facebooku

Zdroj: businessInsider

Foto: SITA/AP

dnes 0:44 -

Mark Zuckerberg prišiel počas katastrofického roka pre Facebook o viac peňazí než ktorýkoľvek z 500 najbohatších miliardárov na svete. Napriek tomu, že Zuckerbergovo čisté imanie je v ostatnom čase jazdou na horskej dráhe, stále patrí k najbohatším ľuďom na svete. V súčasnosti jeho odhadované čisté imanie podľa časopisu Forbes dosahuje 67,3 miliardy dolárov.



Napriek svojim miliardám, Zuckerberg nemá chuť prezentovať svoje bohatstvo. Najmä pokiaľ ide o autá, oblečenie či cestovanie. Má však vzťah k rozvoju svojho portfólia nehnuteľností, nedávno dal 60 miliónov dolárov za dve nehnuteľnosti pri veľkom sladkovodnom jazere Tahoe v pohorí Sierra Nevada. Ako člen Giving Pledge a spoluzakladateľa Iniciatívy Chan Zuckerberg, ktorú založil so svojou ženou Priscillou Chan, Zuckerberg je odhodlaný venovať veľkú časť svojho majetku na charitu.





Zdá sa, že nezáleží na tom, ako bude utrácať svoje peniaze, Zuckerberg bude mať vždy na konte miliardy. Tu je deväť nezvratných dôkazov, nakoľko bohatý v skutočnosti Zuckerberg je.

1. Je schopný žiť z ročného platu jeden dolár

Nebolo to tak dávno, čo jeho plat vrátane bonusov predstavoval 770 000 dolárov ročne. Ale v roku 2013 prišiel s tým, že si zníži plat na jeden dolár ročne. To znamená, že obrovský kus jeho bohatstva je viazaný na akcie Facebooku, z ktorých vlastní takmer 17 %.



2. Každý rok od IPO Facebooku v roku 2012, si Zuckerberg v priemere pripísal 9 miliárd dolárov čistého imania

So sumou 16 miliárd dolárov je Facebook druhým najväčším technologickým IPO v histórii. Odvtedy ale akcie firmy posilnili o viac ako 408 %, súčasná trhová kapitalizácia je na úrovni 547 miliárd dolárov.







3. Čisté imanie Zuckerberga sa v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížilo o takmer 9 miliárd dolárov

Napriek prepadu si ale stále udržal miesto v top 10 najbohatších ľudí na svete. Zuckerbergovo čisté imanie sa scvrklo po roku škandálov ohľadom Facebooku. To znamenalo prepad o tri miesta aj na zozname miliardárov, v rebríčku Forbes z 5. na 8. miesto.



4. Minulý rok zarobil Zuckerberg podľa prepočtov zhruba 1,7 milióna dolárov za hodinu

Business Insider porovnal čisté imanie šéfa Facebooku v roku 2017 a 2018, tak ako ich poskytol časopis Forbes a vypočítal ročný zárobok. Ročné výnosy dosiahli približne 15 miliárd dolárov. Potom vydelil ročné príjmy počtom hodín za rok a dopracoval sa k sume, akú Zuckerberg zarobil hodinu.





5. Zuckerbergovi by trvalo menej ako hodinu a pol, aby zarobil toľko, čo priemerný americký muž s bakalárskym titulom za celý svoj život

Podľa úradu správy sociálneho zabezpečenia zarobí priemerný americký muž s bakalárskym titulom za celý život 2,2 milióna dolárov, priemerná americká žena 1,3 milióna dolárov. Mark Zuckerberg opustil vysokú školu počas druhého ročníka. Ešte zaujímavejšie vychádza porovnanie, koľko by trvalo Zuckerbergovi zarobiť toľko, ako priemerný americký pracovník, teda ročne 46 696 dolárov. Ak vezmeme, že Zuckerberg zarobil vlani 28 538 dolárov za minútu, nebude na to potrebovať ani dve minúty.



6. Čisté imanie Zuckerberga je vyššie než HDP Jordánska, Nikaraguy a Barbadosu.

Jordánsky HDP je okolo 46,9 miliardy dolárov, v Nikaraguy je to 15,4 miliardy dolárov a Barbadose 5,5 miliardy dolárov.





7. Zuckerberg by mohol dať každému žijúcemu obyvateľovi USA 100 dolárov a stále by mu zostala viac než polovica čistého imania

Ak vychádzame zo štatistických údajov na základe sčítania ľudu, Amerika má v súčasnosti 328 938 134 obyvateľov. Dať každému Američanovi 100 dolárov by stálo Zuckerberga zhruba 32,8 miliardy dolárov. Stále by mu zostalo 67,3 miliardy dolárov.