Huawei by mohol mať vlastný operačný systém pre smartfóny a laptopy do jesene

Čínska spoločnosť Huawei by mohla mať svoj vlastný operačný systém pre smartfóny a laptopy pre čínsky trh do jesene tohto roka a verziu pre zahraničné trhy v prvom alebo druhom kvartáli 2020. Pre televíziu CNBC to vo štvrtok povedal generálny riaditeľ divízie spotrebiteľov Richard Yu. Zdôraznil však, že sa to stane iba vtedy, ak spoločnosti bude úplne zabránené používať softvér firiem Google a Microsoft.

"Stále sme zaviazaní voči systémom Microsoft Windows a Google Android. Ale ak ich nebudeme môcť používať, Huawei pripraví plán B na používanie nášho vlastného operačného systému," povedal Richard Yu. USA dali čínsky technologický gigant Huawei na čierny zoznam, čo znamená, že americké firmy musia získať vládne povolenie na predaj svojich produktov tejto čínskej spoločnosti. Washington však dočasne na 90 dní povolil čínskej firme používať americké technológie.

