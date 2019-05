K zvýšeniu ciel na ďalšie čínske výrobky dôjde najskôr o mesiac

dnes 17:31 -

Spojené štáty momentálne skúmajú, ako by navrhované zvýšenie dovozných ciel na čínske produkty v hodnote 300 miliárd USD (268,55 miliardy eur) ročne ovplyvnilo spotrebiteľov a k realizácii tohto plánu skôr ako o mesiac nedôjde. Povedal to americký minister financií Steven Mnuchin.

Washington tento mesiac už zvýšil dovozné clá z 10 % na 25 % na viaceré čínske produkty, a to v celkovej hodnote 200 miliárd USD. Urobil tak po tom, ako prezident Donald Trump oznámil, že Čína od viacerých pôvodných sľubov ustúpila. Zároveň informoval, že USA sú pripravené zvýšiť dovozné clá na 25 % aj na ďalšie produkty, konkrétne za 300 miliárd USD.

Čína medzitým na zvýšenie ciel na tovar za 200 miliárd USD reagovala odvetnými clami, a to na americký tovar za 60 miliárd USD. Clá by mali začať platiť od 1. júna.

"V najbližších 30, prípadne 45 dňoch by žiadne rozhodnutie (o zvýšení ciel na tovar za 300 miliárd USD) padnúť nemalo," povedal Mnuchin pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov. Dodal, že rokoval so zástupcami americkej maloobchodnej siete Walmart, najväčšej maloobchodnej siete na svete, do akej miery sa prípadné zvýšenie ciel odrazí na spotrebiteľských cenách. Walmart oznámil, že v dôsledku vyšších ciel na čínske produkty bude musieť reťazec ceny zvýšiť.