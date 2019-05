Prezident USA uvažuje o odložení ciel na dovoz áut z EÚ o šesť mesiacov

dnes 16:31 -

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje odložiť clá na autá až o šesť mesiacov. Pre americkú televíznu stanicu CNBC to uviedli štyri zdroje. Šéf Bieleho domu vníma clá ako spôsob získania vplyvu na takých obchodných partnerov, ako sú Európska únia a Japonsko. Riskuje však vyvolanie nových globálnych obchodných sporov, ak clá na automobily uplatní. Napríklad Európska únia už pripravila zoznam tovarov pre odvetné clá. Informuje o tom portál cnbc. com.

Trump uvažuje o tom, že zavedenie ciel na autá do výšky 25 percent odôvodní národnou bezpečnosťou. Vo februári ministerstvo obchodu USA v správe uviedlo, že prezident by mohol ospravedlniť clá ohrozením národnej bezpečnosti. Americkí zákonodarcovia z oboch hlavných strán však na Trumpa tlačia, aby clá na autá neuplatňoval. Výrobcovia áut v USA prípadné clá tiež odmietajú. Združenie výrobcov áut vo februári uviedlo, že "uvalenie ciel na dovážané autá a dielce by bolo chybou s významnými negatívnymi dôsledkami" pre automobilové odvetvie a zamestnancov.

https://www.cnbc.com/2019/05/15/trump-administration-to-delay-auto-tariffs-amid-trade-war.html?&qsearchterm=auto%20tariffs