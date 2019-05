dnes 10:31 -

Spoločnosť Penta Real Estate pokračuje vo výstavbe Sky Park Offices. Prvá z dvoch kancelárskej veží v projekte Sky Park je vo výške 4. poschodia. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca spoločnosti Penta Gabriel Tóth. Hoci sa v Bratislave zatiaľ pracuje na skelete v budúcnosti 18-poschodovej budovy, nájomné zmluvy sú podpísané na 10 % priestorov a 30 % prenajímateľných plôch je aktuálne rezervovaných. "Hrubá stavba by mala byť dokončená do novembra tohto roka, budova otvorená pre nájomcov v lete 2020," informoval Gabriel Tóth. Výstavba Sky Park Offices sa začala v lete minulého roka.

Podľa tlačovej správy Penta Real Estate, developera kancelárskeho projektu Sky Park Offices, prvá z dvoch kancelárskych veží na 31 tisíc metroch štvorcových prenajímateľnej plochy ponúkne kancelárske priestory vybavené inovatívnymi technológiami. Jej súčasťou bude viac ako 1200 metrov štvorcových určených pre drobné obchodné prevádzky a takmer 500 parkovacích miest.

Ako ďalej uviedol developer, do Sky Park Offices sa presťahuje aj advokátska kancelária Dentons. Developer podpísal s kanceláriou nájomnú zmluvu a spoločnosť Dentons po dokončení projektu obsadí jedno celé poschodie budovy na ploche takmer 1200 metrov štvorcových.

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. V roku 2018 dosiahla hodnota aktív Penta Real Estate takmer 1,3 miliardy eur.

Dentons je najväčšia právnická firma na svete. Je lídrom indexu Acritas Global Elite Brand Index, víťazom ocenenia BTI Client Service 30 Award a v rámci Chambers Europe získala ocenenie Európska právnická firma roka.