Sila futbalu: Nové inteligentné mestá vyrastú okolo štadiónov

Zdroj: mastercard

Foto: SITA/AP

dnes 14:12 -

Existujúce európske futbalové štadióny prispievajú miestnym ekonomikám priemernou čiastkou 585 miliónov eur. Pre hostiteľské mesto znamená finálový zápas Ligy majstrov prínos v podobe zdvojnásobenia počtu zrealizovaných platobných transakcií. Až pätina ľudí je presvedčená o tom, že futbal je v podpore vnútornej súdržnosti komunít účinnejší ako náboženstvo. To všetko vyplýva zo štúdie, ktorej autorom je Paul Fletcher, spoluzakladateľ vzdelávacej inštitúcie University Campus of Football Business. Štúdia sa dopodrobna zaoberala radom nedávno dokončených a vznikajúcich štadiónov v mestách, v ktorých sa hrajú zápasy Ligy majstrov UEFA. Súčasťou štúdie bol aj prieskum za účasti dvetisíc respondentov žijúcich v blízkosti existujúcich európskych futbalových štadiónov.

Rozsiahly výskum prezentoval odvážny záver. Do roku 2060 by sme mohli byť svedkami vzniku celých chytrých miest s 200-tisíc a viac obyvateľmi práve okolo veľkých štadiónov. A to len vďaka tomu, akú moc v jednotlivých komunitách futbal má.

Štúdia predpokladá, že srdcom takéhoto futbalového mesta bude štadión na veľmi vysokej technologickej úrovni. Jeho vybudovanie si vyžiada investície vo výške presahujúcej 800-miliónov eur. Štadión bude mať pre mesto kľúčový význam, pretože naň bude naviazaná dopravná infraštruktúra, školy, nemocnice, obchody – a dokonca i vlastná polícia.

Zistenia spoločnosti Mastercard vychádzajú z dát o výdavkoch spotrebiteľov v mestách, kde sa za ostatných desať rokov hrali finálové zápasy Ligy majstrov. Analytici skúmajúci tieto dáta zistili, že v deň zápasu sa počet platobných transakcií v Londýne, Miláne i Kyjeve oproti predchádzajúcemu roku zdvojnásobil. Tím Paula Fletchera sa domnieva, že medzi rozvojom futbalového mesta a úspechom jeho domáceho tímu existuje veľmi tesná väzba.

Najneskôr do päťdesiat rokov vznikne prvé futbalové mesto v nezastavanej lokalite vzdialenej maximálne 80 minút jazdy autom od druhého alebo tretieho najvýznamnejšieho letiska niektorej z európskych krajín. Podľa analytikov sa o takomto mieste rozhodne na základe dostupnosti stavebných pozemkov a tímovej neutrality v tejto oblasti.

Tento nový typ štadiónov bude viacúčelový a bude k nim patriť hotel, vysoká škola, študentské bývanie, súkromné zdravotnícke zariadenia, zastrešené i otvorené koncertné priestory či športová hala na basketbal, tenis a box. Súčasťou by mohlo byť aj centrum pre e-športy alebo výstavné a konferenčné priestory.

Takéto projekty budú financovať investori s dostatkom hotovosti a dopyt po vlastníctve futbalového klubu čoskoro prevýši ponuku. „Abramovičovci“ budúcnosti tak budú buď zakladať nové kluby, alebo pomáhať upadajúcim klubom postaviť sa opäť na nohy.

Hoci sa stavebné projekty podobných rozmerov často stretávajú s rôznymi protestmi predpokladá sa, že futbalové mesto miestni obyvatelia privítajú. Autori štúdie uvádzajú ako príklad futbalovú akadémiu klubu Manchester City, ktorej vybudovanie mestu prinieslo 6000 nových domov, alebo nový štadión Emirates londýnskeho Arsenalu, vďaka ktorému získala britská metropola 3000 nových domov, z čoho 40 % sa dá považovať za cenovo dostupné bývanie.





Stať sa majiteľom nehnuteľnosti v rokoch 2018 a 2019 je oveľa ťažšie ako kedykoľvek predtým. Viac ako polovica respondentov uviedla, že by si vlastnú nehnuteľnosť nemohli dovoliť bez podpory cenovo dostupného bývania prostredníctvom iniciatív miestnych komunít ako je napríklad práve stavba futbalového štadióna.

Štúdia pri skúmaní vplyvu futbalu na rozvoj technologicky vyspelých komunít tiež zistila, že futbal je veľmi účinný aj pri podpore ich vnútornej súdržnosti. Takmer každý piaty (17 %) respondent uviedol, že má intenzívnejší pocit spolupatričnosti s komunitou, v ktorej žije práve vďaka futbalu. Pre porovnanie, náboženskú vieru ako zdroj pocitu spolupatričnosti uviedol iba každý desiaty respondent (10 %). Viac ako každý piaty (21 %) respondent tiež uviedol, že futbal je najčastejšou témou rozhovoru v miestnom pohostinstve.

„Futbal má milióny fanúšikov a najzaujímavejším výstupom štúdie je zistenie, akú moc má futbal pri rozvoji jednotlivých komunít. Futbal potrebuje byť v centre mestského diania, nie na zelenej lúke 15 kilometrov za mestom. To skrátka nefunguje,“ dodáva autor štúdie Paul Fletcher, ktorý má za sebou šestnásťročnú kariéru profesionálneho futbalistu, a v súčasnosti je jedným z popredných európskych odborníkov na futbalové štadióny. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ štadiónov Reebok Stadium Bolton či Alfred McAlpine Stadium Huddersfield, alebo ako obchodný riaditeľ štadióna Wembley v Londýne.