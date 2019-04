Agentúra S&P potvrdila rating Talianska na úrovni BBB

dnes 13:31 -

Agentúra S&P Global Ratings v piatok (26. 4.) potvrdila hodnotenie úverovej bonity Talianska. Dala tak populistickej vláde v Ríme čas, aby zrealizovala presvedčivé reformy na riešenie ekonomických problémov krajiny.

Agentúra potvrdila rating dlhodobých záväzkov Talianska na úrovni BBB. Úverová známka tak zostáva v investičnom pásme, dva stupne nad špekulatívnym pásmom. Výhľad ratingu však zostáva negatívny, čo signalizuje jeho potenciálne zníženie.

S&P uviedla, že v priebehu 24 mesiacov zhorší rating, ak sa Taliansku nepodarí znížiť verejný dlh v pomere k výkonu ekonomiky. Ďalším faktorom, ktorý by mohol spôsobiť zníženie úverovej známky, by bolo výrazne zhoršenie externých podmienok financovania vlády a bánk.

Taliansko má v pomere k výkonu ekonomiky druhý najvyšší dlh v rámci krajín Európskej únie (EÚ), keď podľa údajov Eurostatu vlani zvýšil na 132,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 131,4 % HDP v rokoch 2016 a 2017.

S&P očakáva, že talianska ekonomika bude v tomto roku stagnovať a na budúci rok vzrastie približne o 1 %. Podľa agentúry rozpočtový deficit tento rok dosiahne 2,6 % HDP, pričom vláda aktuálne počíta so schodkom na úrovni 2,4 % HDP. V strednodobom horizonte by priemerný reálny rast HDP mal dosiahnuť okolo 0,6 % a deficit by sa mal do roku 2022 mierne znížiť na 2,4 % HDP.

Analytici očakávajú, že talianske vládne dlhopisy v pondelok (29. 4.) posilnia, keďže S&P neznížila rating krajiny.