Spotrebiteľská dôvera v USA klesla, blíži sa recesia?

Zdroj: Saxo Bank

Foto: SITA/AP

dnes 9:32 -

Predbežné čísla zverejnené nedávno Univerzitou v Michigane naznačujú pokles spotrebiteľskej dôvery. Sentiment sa zhoršil z 98,4 na 96,6 bodu. Na prvý pohľad ide o negatívny vývoj. Mohlo by to naznačovať blížiacu sa recesiu. Keď sa však pozrieme na ďalšie čísla, nie je to až tak zlé.

Nálada amerických spotrebiteľov sa napriek aktuálnemu poklesu stále nachádza blízko predkrízových maxím. História nás učí, že recesii v USA takmer vždy predchádza zvýšenie prirážok amerických vládnych dlhopisov (okrem roku 1982). To je niečo, čo stojí za pozornosť. A výnosy 10-ročných dlhopisov od októbra klesli o takmer pol percentuálneho bodu.

Pozrime sa teraz bližšie na čísla spotrebiteľskej dôvery. Vyhliadky pre nadchádzajúce mesiace sú priaznivé. Pracovný trh, mzdy, ako aj akciový trh v USA sa budú pravdepodobne zlepšovať. Najmä situácia na trhu práce má na spotrebiteľov silný vplyv. Tu vidíme, že miera nezamestnanosti v USA dosiahla v marci len 3,8 percenta. Mzdy medziročne vzrástli o tri percentá, čo je nad desaťročným priemerom 2,3 percenta. Nehrozí teda nič, čo by mohlo spotrebiteľskú dôveru oslabiť.

Pozitívne signály vidíme dokonca aj na americkom realitnom trhu. Dostupnosť bývania sa zlepšuje. Podiel hypotekárnych splátok na výške príjmov domácností je blízko historických miním. V januári na hypotéky smerovalo v priemere len 17 percent príjmov domácností, kým v minulosti to bolo až 23 percent.

Posledným pozitívnym kamienkom do mozaiky je pozitívna výsledková sezóna amerických firiem za prvý kvartál. Keď sa tento trend na budúci týždeň potvrdí, mohlo by to pozitívne ovplyvniť spotrebiteľskú dôveru za apríl. Čísla budú zverejnené 17. mája. Napriek aktuálneho zhoršeniu teda katastrofa nehrozí.

Autorom je Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank