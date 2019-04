Trump opäť kritizuje FED

dnes 20:00 -

Čína si v tomto roku zachová obozretnú menovú politiku a ponechá juan v súlade so stanovenými zásadami, pretože využíva fiškálne nástroje na podporu rastu. Ekonomika Indonézie naďalej klesá - import poklesol o 6,8% a export o 10%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +1,37 %, Hang Seng Index -0,33 %, CSI 300 -0,33 %.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire povedal, že po tom ako minulý týždeň prijali regulácie pre kryptomeny, chceli by presadzovať podobnú predstavu aj v Európskej únii. Nezamestnanosť v Turecku v januári bola na úrovni 14,7%, čo je najvyššie číslo za posledných 10 rokov. Výnosy na gréckych dlhopisoch poklesli na najnižšiu úroveň za posledných 14 rokov, keď 10-ročné poklesli na 3,27%. Index cien výrobcov vo Švajčiarsku vzrástol na 102,20 indexových bodov v marci z 101,90 indexových bodov vo februári 2019, čím mierne prekonal očakávania. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,08 %, CAC 40 +0,11 %, DAX +0,17 %.

Goldman Sachs ohlásil tržby za prvý kvartál na úrovni 8,8 miliárd USD, čo je 13% pokles oproti minulému roku, avšak je v súlade s očakávaniami. Čistý zisk sa jej znížil o 21%, no aj tak sa im podarilo zvýšiť zisk na akciu, najmä prostredníctvom zníženia nákladov o 11%, vrátane kompenzácií. Prezident Fed Chicago sa vyjadril, že by rád videl rast inflácie, ale v prípade poklesu cien by Fed mohol znižovať úrokové sadzby, to však nevidí ako reálny scenár. Donald Trump opäť kritizoval Fed cez Twitter, keď spochybňoval stratégiu kvantitatívneho uťahovania. Podľa neho by mali presadzovať práve kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré by rezultovalo rast HDP na úrovni 4% namiesto 3%, a rast akcií možno o 30%. NY Empire State Manufacturing Index v Spojených štátoch vzrástol na 10,1 v apríli 2019 z predchádzajúceho dvojročného minima na úrovni 3,7 bodu a pohodlne nad očakávaniami trhu 6,7 .Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA -0,10 %, S&P500 -0,10 %, NASDAQ -0,10 %.

Skokanom dňa v rámci indexu Eurostoxx 600 bola spoločnosť Ambu A/S ktorej ceny akcií v priebehu dňa vzrástli o 7,40 %. Dôvodom rastu bolo dobré hodnotenie zo strany Sydbank, ktorá v jednej štúdii zhodnotila ich stroj na endoskópiu ako výnimočný oproti konkurentom. Ambu A/S vyvíja, vyrába a predáva zariadenia na záchranu života. Spoločnosť predáva odborné diagnostické, podporné a školiace zariadenia do nemocníc, záchranárov, ozbrojených síl a priemyslu na celom svete.