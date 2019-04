Britská ekonomika asi rástla v 1. kvartáli rýchlejšie, než sa čakalo

dnes 11:16 -

Britská ekonomika zrejme rástla v 1. kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa totiž vo februári nečakane zvýšil.

HDP vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 0,2 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so stagnáciou. V januári si HDP polepšil o 0,5 %. Za tri mesiace od decembra do februára HDP expandoval o 0,3 %.

To znamená, že ak bude ekonomika v marci stagnovať, HDP v 1. štvrťroku vzrastie o 0,5 %. Tempo expanzie by sa tak viac než zdvojnásobilo v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi. Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) prognózuje v 1. kvartáli nárast o 0,3 %.

Podľa ONS jednou z príčin vývoja bolo aj hromadenie zásob. Firmy sa totiž pripravovali na brexit, ktorý bol pôvodne stanovený na 29. marca.

Expanzia však mala širšie základy. Výroba vo februári stúpla o 0,9 % a stavebná produkcia o 0,4 %. Dominantný sektor služieb si polepšil len o 0,1 %.

Separátna správa ukázala, že deficit zahraničnej obchodnej bilancie sa vo februári znížil na 14,1 miliardy GBP (16,33 miliardy eur). Export sa zvýšil a import mierne klesol.

V medziročnom porovnaní sa HDP vo februári zvýšil o 2 %. To bol najprudší rast britskej ekonomiky od konca roka 2017.