Huawei zaznamenal za minulý rok nárast tržieb aj zisku

dnes 9:01 -

Huawei, ktorý sa rýchlo stal dominantným hráčom na trhu so smartfónmi, dosiahol v roku 2018 globálne tržby 721,2 miliardy jüanov (95,40 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 19,5 % oproti roku 2017 a najrýchlejšie tempo rastu za dva roky.



Tržby tzv. spotrebiteľskej divízie pritom stúpli o 45 % na 348,9 miliardy CNY. Ale tržby divízie telekomunikačných zariadení klesli medziročne o 1,3 %, čo odráža tlak USA na ostatné krajiny, aby z bezpečnostných dôvodov nepoužili technológie Huawei pri budovaní nových sietí 5G.



Čistý zisk čínskeho technologického gigantu sa zvýšil o 25 % na 59,3 miliardy CNY. Tempo jeho rastu však bolo o niečo pomalšie ako v roku 2017, keď stúpol o 28 %.

Huawei, na rozdiel od iných veľkých čínskych technologických firiem, generuje polovicu svojich príjmov v zahraničí.

"Najjednoduchší spôsob, ako zdolať pevnosť, je napadnúť ju z vnútra. A najjednoduchší spôsob, ako ju posilniť, je zvonku," povedal na brífingu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 100 novinárov, rotujúci predseda predstavenstva Kuo Pching.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa zbavili vonkajších problémov, zlepšili riadenie a dosiahli pokrok smerom k našim strategickým cieľom," dodal.



Huawei v ostatných mesiacoch spustil bezprecedentnú mediálnu kampaň, v snahe zmierniť obavy USA a západných vlád z jeho sieťových zariadení.

Jeden z vedúcich predstaviteľov spoločnosti pritom uviedol, že americká kampaň proti Huawei mala len malý vplyv na jeho predaj, a že je nepravdepodobné, že by veľa krajín prihliadalo na výzvu USA zakázať jeho technológie.

Huawei očakáva zvýšenie tržieb aj v roku 2019, pričom motorom ich rastu budú inteligentné telefóny a podnikové služby. Tržby z predaja zariadení telekomunikačným operátorom by mali stúpnuť o jednociferné číslo.