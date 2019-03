Menu, ktorá dokázala rásť voči doláru takmer najviac, mnohí už odpísali

Zdroj: blackrock;QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:08 -

V ostatných mesiacoch sme svedkami stabilnejších menových trhov. Prečo dolár začal stagnovať vysvetľujú tri trendy.



1. Rast v USA pravdepodobne dosiahol vrchol

Trumpovo zníženie daní v neskorom cykle vyvolalo atypicky silné, prinajmenšom relatívne k norme po kríze, obdobie rastu v USA. Dnes už sa sila tohto impulzu vytráca. Ekonomické ukazovatele síce ešte nehovoria, že ekonomika smeruje do recesie, ale jednoducho že rast dosiahol vrchol, čo sa odráža v nižších odhadoch HDP na roky 2019 a 2020.

2. Pomalší rast + nižšia inflácia = menej jastrabí Fed

Spolu s rastom sa zmierňuje aj inflácia a inflačné očakávania. Keď sa inflačné tlaky zmierňujú a očakávania sa znižujú, Federálny rezervný systém začal signalizovať pomalšie tempo budúceho zvyšovania úrokových sadzieb, čím odstránil jeden z kľúčových faktorov na posilnenie dolára.

3. Stagnácia v Európe

Minulý rok na jar stavili obchodníci vo všeobecnosti na krátke pozície voči doláru a dlhé na euro. Dnes to už neplatí, pretože európsky rast je už preč. To naznačuje, že jarný nárast dolára sa pravdepodobne opakovať nebude.



Verte tomu alebo nie, tento rok je jednou z najvýkonnejších svetových mien britská libra.

Už pred viac ako 1000 dňami si Spojené kráľovstvo odhlasovalo, že opustí Európsku úniu. Dnes sú stále podmienky Brexitu nebezpečne nejasné. Uprostred zmätku vytvoreného týmto „politickým cirkusom“, obchodníci s menami objavili niečo, o čo sa dá oprieť. Britská libra patrí v tomto roku k najvýkonnejším hlavným menám na svete voči americkému doláru.





V medziročnom pohybe voči USD si jednotlivé meny viedli takto:

Mexické peso +3,7 %

Britská libra +3,4 %

Čínsky juan + 2,7 %

Kanadský dolár +2,3 %

Novozélandský dolár +1,9 %

Austrálsky dolár +0,8 %

Euro -1,0 %

Japonský jen -1,6 %

Švajčiarsky frank -1,6 %

Švédska koruna -3,8 %



Kým libra sa po referende o Brexite v júni 2016 nedokázala zotaviť z poklesu, už sa jej podarilo odraziť od dna, keď obchodníci počítajú s tým, že riziko tvrdého Brexitu kleslo. Odchod z EÚ bez dohody sa považuje za najhorší scenár, ktorý by v Spojenom kráľovstve spôsobil dlhodobé hospodárske utrpenie. Minulý týždeň poslanci britského parlamentu v hlasovaní tento postup odmietli.







Tento optimizmus sa ale začína strácať. V súčasnosti žiada Spojené kráľovstvo odklad Brexitu, premiérka Theresa Mayová žiada EÚ o predĺženie termínu, ktorý by ale musel byť jednomyseľne odsúhlasený ostatnými 27 členmi EÚ. Libra, v čase kedy vláda potvrdila, že požiada EÚ o krátke posunutie termínu, nie dlhé, odpísala 0,7 % voči doláru. Mayová žiada odklad do konca júna, ale poslanci jeje návrh dohody už dvakrát odmietli. Dlhší odklad by si vyžadoval, aby Spojené kráľovstvo usporiadalo v máji voľby do Európskeho parlamentu, ktorým sa chce britská vláda vyhnúť.

Volatilita libry klesá, ale zostáva vyššia ako počas dlhšieho obdobia po referende.





Obchodníci veria, že odklad by mohlo viesť k jemnejšej verzii Brexitu, prípadne k žiadnemu Brexitu. „Čím dlhší bude odklad, tým pozitívnejšie by to bolo pre libru,“ poznamenal stratég japonskej banky MUFG. Vzhľadom na riziká, mnohí z nich nemajú žiadnu pozíciu v britskej mene, pretože nie sú schopní vylúčiť Brexit. Crispin Odey, zakladateľ Odey Asset Management a podporovateľ Brexitu, povedal pre Financial Times, že už nemá žiadne veľké pozície v libre. Nik Sgouropoulos, stratég pre meny v Barclays, tiež povedal britskému denníku, že investori si neboli istí, ako obchodovať s librou, pretože v súčasnosti sú už dôsledky posunutia termínu ocenené.



Práve teraz sa k slovu dostávajú špekulatívni obchodníci, teda tí, ktorí investujú, aby dosiahli zisk na základe cenových pohybov meny, čiže nie sú to hráči, ktorí ho kupujú alebo predávajú, aby zaistili svoje obchodné aktivity. Špekulatívni obchodníci libru shortujú. To znamená, že veria, že mena s najväčšou pravdepodobnosťou klesne.







Aj marcové zasadnutie BoE v zásade len potvrdzuje doterajšiu pozíciu banky. Britská centrálna banka by rada mierne zvýšila sadzby, čo by zodpovedalo najmä zvýšenej inflácii, ale takýto krok zatiaľ rozhodne nie je na programe dňa. Nechce zneistiť ekonomické a trhové subjekty zmenami rétoriky, navyše Brexit môže ukázať menovej politike iný smer. V extrémnom prípade by mohla byť banka donútená sadzby zvýšiť, ale analytici skôr počítajú s tým, že reakciou na problémy spojené s Brexitom by bolo uvoľnenie politiky.



Doteraz za oficiálne považovaný termín Brexitu sa blíži, ale zdá sa, že všetky scenáre sú stále otvorené. Od tvrdého Brexitu bez dohody až po žiaden Brexit. Aby si libra zachovala svoje momentum, musí existovať jasnejší dôkaz, že tvrdý Brexit nehrozí. Potenciálne trojmesačné predĺženie znamená len viac neistoty a obnovené riziko tvrdého Brexitu pretrvávajúce do konca júna.