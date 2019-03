Vyrieši sa obchodná vojna v júni?

dnes 20:05 -

V úvode obchodného týždňa Japonsko zverejnilo výsledky obchodnej bilancie za február. Tá dopadla mierne lepšie než sa očakávalo, keď zaznamenala prebytok 339 miliárd JPY. Na druhej strane Japonský export klesá už tretí mesiac po sebe, keď vo februári na ročnej báze poklesol o 1,2%. Dodávky smartfónov do Číny vo februári poklesli na ročnej báze o 19,9% na 14,5 milióna kusov, čo predstavuje najnižšiu úroveň od roku 2013. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,62 %, Hang Seng Index + 1,37 %, CSI 300 + 2,85 %.

Prebytok obchodnej bilancie Európskej únie s USA sa v januári opäť zvýšil, keď za rok vzrástol z úrovne 10,1 miliardy na 11,5 miliardy. EÚ však dosahuje deficit s Čínou, ktorý narástol z 20,8 miliardy na 21,4 miliárd. Ako celok obchodná bilancia EÚ zaznamenala prebytok 1,5 miliardy. Predseda britskej Dolnej snemovne John Bercow zablokoval plán premiérky Theresy May nechať znovu hlasovať o Brexite. Vláda podľa neho nemôže legitímne opäť predložiť poslancom rovnaký návrh. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,05 %, CAC 40 + 0,14 %, DAX - 0,25 %.

Podľa SCMP je stále menej pravdepodobnejšie, že sa dokážu doladiť detaily dohody vzájomného obchodu medzi USA a Čínou do apríla, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že stretnutie medzi Trumpom a Xi by mohlo prísť do úvahy až v júni. OPEC zrejme zruší schôdzku plánovanú na apríl. O tom, či predĺži dohodu o obmedzovaní ťažby, rozhodne v júni, kedy by malo byť možné posúdiť plný dopad sankcií USA na Irán a krízu vo Venezuele. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,25 %, S&P500 + 0,37 %, NASDAQ + 0,34 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P500 bola spoločnosť Edwards Lifesciences, ktorej akcie za dnešný deň vzrástli o vyše 6%. Dôvodom boli dobré správy z vývoja srdcovej chlopne, ktoré by spoločnosti mohli priniesť konkurenčné výhody. Spoločnosť navrhuje, vyvíja a predáva produkty a služby na liečbu neskorých štádií kardiovaskulárnych ochorení.