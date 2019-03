Ak si platíte len minimálne odvody, z druhého piliera čakajte o desiatky tisíc eur menej

Zdroj: OVB

„V peňaženke im aktuálne síce zostáva viac, avšak len málokto z nich si uvedomuje, že z minimálnych odvodov sa im mesačne do druhého piliera sporí len minimum peňazí,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

V súčasnosti je odvod do druhého piliera na úrovni 4,75 % z hrubej mzdy respektíve z vymeriavacieho základu u podnikateľov. Tento odvod sa bude každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu. V roku 2024 tak dosiahne konečnú výšku 6 %.

Ak by SZČO v minulom roku pracoval ako zamestnanec a mal by priemernú mzdu, ktorá v minulom roku bola vo výške 1013 eur, do druhého piliera by mu každý mesiac odchádzalo až 48,1 eur. Ak si však SZČO optimalizuje daňové priznanie a v roku 2018 platil len minimálne odvody, do druhého piliera si sporil výrazne menej. V roku 2018 bol totiž minimálny vymeriavací základ len 477 eur a do druhého piliera mu preto odchádzalo len 22,7 eur mesačne, tj. 4,75 % z 477 eur. Mesačne si tak v druhom pilieri sporil o 25,5 eur menej oproti tomu, ak by bol zamestnanec s priemernou mzdou 1000 eur.

Ak by si však SZČO minimalizoval daňové priznanie aj v roku 2024, kedy bude odvod do DSS v maximálnej výške 6 %, mesačne by si sporil až o 32,2 eur menej ako zamestnanec (uvažujeme s rovnakou priemernou mzdou a minimálnym vymeriavacím základom).

Ak zarábate viac, mali by ste si aj výrazne viac sporiť

Pre podnikateľov, ktorých hodnota práce je výrazne vyššia (uvažujme, že jej hodnota v zamestnaní by bola až 2000 eur v hrubom), rozdiel v sporení do DSS by bol podstatne väčší. Presnejšie povedané, aby si na dôchodok sporili toľko, koľko zamestnanci do druhého piliera s takou mzdou, museli by si súkromne sporiť v roku 2019 až 72,3 eur mesačne. A od roku 2024 až 91,4 eur mesačne.

Vyplýva z toho jediné riešenie – ak chcú mať živnostníci a SZČO na dôchodku nasporenú podobnú sumu ako zamestnanci v druhom pilieri, mali by si mali teraz začať súkromne sporiť minimálne 25,5 mesačne ak hodnota ich práce je cca 1000 eur mesačne. Ak je hodnota ich práce dvojnásobná, sporiť by si mali začať aspoň 72 eur mesačne. A tieto sumy postupne zvyšovať.





O koľko bude mať SZČO nižšie úspory na dôchodku?

Suma, o ktorú SZČO príde, ak si súkromne sporiť nebude výrazne ovplyvní kvalitu jeho života na dôchodku. Ak by si nesporil napríklad spomínaných 25,5 eur mesačne celých 30 rokov produktívneho života, na dôchodku mu v druhom pilieri bude oproti zamestnancovi, ktorý zarábal 1000 eur chýbať 29 990 eur. Ak by si SZČO s vyššou hodnotou práce nesporil odporúčaných 72,3 eur po dobu 30 rokov, na dôchodku by mal nasporené až o 85 029 eur menej, ako zamestnanec so mzdou 2000 eur.

Pri výpočte sme uvažovali so zhodnotením úspor 7 % p.a. A to ako v súkromnom sporení do akciových podielových fondov, tak aj v druhom pilieri v negarantovanom fonde. Oprávnenie uvažovať takto vysoký vynos v negarantovaných fondoch druhého piliera nám dávajú ich výsledky za posledných 7 rokov, počas ktorých najlepšie fondy generovali zisk viac ako 9 % p.a.

Mali by si SZČO dobrovoľne zvýšiť odvody, aby sa im do DSS mesačne sporilo viac?

Neodporúčame zvyšovať si svoj budúci dôchodok platením dobrovoľného dôchodkového poistného do Sociálnej poisťovne. Veľká časť z neho (v roku 2019 je to až 74 % zo sumy odvodu na starobné poistenie, čiže 13,25 % z 18 %), ktorá plynie do prvého piliera totiž okamžite odchádza na výplatu súčasným dôchodcom a teda sa nesporia. V budúcnosti, keď by títo SZČO mali čerpať dôchodok, vplyvom úbytku obyvateľstva a jeho výrazným zostarnutím budú predpokladané dôchodky podstatne nižšie ako tie dnešné. A preto je podľa Marián Búlika lepšie si na dôchodok sporiť mimo štátneho systému – pomocou súkromných sporiacich produktov.

Kde a ako si teda živnostníci majú sporiť na dôchodok?

„Keď si chcete sporiť dlhodobo, odporúčam peniaze investovať do podielových fondov. Kľúčové je nechať si poradiť od profesionálov ako rozdeliť prostriedky na jednotlivé druhy aktív, teda dlhopisy a predovšetkým akcie. Podielové fondy, investujúce do akcií, totiž dokážu dlhodobo zarábať priemerne 5-6 percent nad infláciu. To je zaujímavý výnos, ktorý za 20-30 rokov dokáže výrazne znásobiť vaše úspory,“ uzatvára Marián Búlik.

Stačiť to však aj tak nebude

Zlou správou pre zamestnancov ako aj SZČO (ktorí si budú navyše sporiť podľa vyššie uvedeného odporúčania) je to, že im súčet dôchodkov z prvého a druhého piliera na dôchodku stačiť určite nebude. Mali by si navyše sporiť do tretieho a štvrtého piliera ďalších približne 5-10 % (podľa veku) z čistého príjmu.