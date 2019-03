Írsko už získalo 5000 pracovných miest a 70 investícií

dnes 12:01 -

Írsko získalo od referenda o brexite v júni 2016 viac ako 5000 pracovných miest a 70 investícií. Ukázali to údaje spoločnosti IDA Ireland.

Medzi firmami, ktoré oznámili investície v Írsku, spojené s brexitom, sú Barclays, Morgan Stanley, TD Securities, Wasdell, Delphi/Aptiv, Simmons & Simmons, S&P Global, Thomson Reuters, Equilend a Coinbase. Dublin zostáva najobľúbenejšou voľbou pre firmy, poskytujúce finančné služby, ktoré sa sťahujú z Británie, tvrdí spoločnosť Brexit Tracker.

Nedávna správa inštitútu New Finance odhalila, že samotný Dublin si v dôsledku brexitu zvolilo za nové sídlo v Európskej únii (EÚ) až 100 firiem. Nasledovali Luxembursko so 60 presťahovanými firmami, Paríž (41), Frankfurt nad Mohanom (40) a Amsterdam (32). Generálny riaditeľ IDA Ireland Martin Shanahan zverejnil tieto čísla na konferencii v New Yorku.

"Tieto aktualizované údaje sú ďalšou pripomienkou toho, ako naše členstvo v Európskej únii a stabilná firemná politika oslovili investorov, ktorí hľadajú istotu," povedal Shanahan. Dodal, že pre americké spoločnosti s ambíciami byť globálnymi hráčmi je Írsko prirodzene vhodnou základňou na ich medzinárodné operácie.

IDA Ireland spolupracuje s klientmi počas celého procesu brexitu a upozornila, že firmy stále ovplyvňuje neistota, keďže rokovania pokračujú, lebo Británia neschválila dohodu o brexite.

Zvýšené náklady na transakcie, obavy z regulačných rozdielov a ciel najviac znepokojujú investorov, dodala írska spoločnosť.