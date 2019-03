Dekarbonizáciu chce SR dosiahnuť kvôli priemyslu spoločenským zmierom

dnes 12:01 -

Ciele dekarbonizácie chce Slovensko kvôli charakteru svojho priemyslu dosiahnuť sociálno-spoločenským zmierom. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v rámci 5. ročníka konferencie o obchodovaní s emisnými povolenkami Slovak Emission Trading.

"Snažíme sa formovať európsku politiku tak, aby brala ohľad aj na silne priemyselné krajiny, ako je Slovensko alebo Česko. Chceme dosiahnuť dekarbonizáciu nejakým sociálnym alebo spoločenským zmierom, aby sme úplne 'neodložili nabok' celý náš priemysel, ale aby sme mu pomohli na ceste k modernizácii, na ceste k dekarbonizácii. To je naša vízia do roku 2050," priblížil.

Slovensko na téme dekarbonizácie Európy do roku 2050 pracuje v rámci EÚ podľa jeho slov "veľmi intenzívne" okrem toho, že sa aktívne zapája do formovania dlhodobej nízkouhlíkovej vízie v EÚ.

Kurilla zároveň oznámil, že 27. marca 2019 chce MŽP SR spolu so zástupcami Svetovej banky v Bratislave predstaviť štúdiu týkajúcu sa dekarbonizácie. "Je to dlhodobá štúdia, ktorá ponúkne víziu až do roku 2050," poznamenal. V tento deň envirorezort plánuje podľa neho predstaviť tiež novú víziu environmentálnej politiky SR, ktorá bude obsahovať tiež tzv. dlhodobý klimatický komponent.