Obchodný deficit USA na desaťročnom maxime

dnes 21:00 -

Priame zahraničné investície Číny v krajinách Európskej únie sa v poslednom roku znížili o 40 % na 17,3 miliardy eur, čo bola najnižšia hodnota za štyri roky. Dôvodom poklesu boli sprísnené podmienky pre zahraničné investície čínskych investorov. Automobilka Huyndai chce zvýšiť produktivitu svojej fabriky v Číne, kde jedným z možných riešení je aj uzavretie továrne. Hlavným dôvodom je aj polovičná produkcia čínskej fabriky Huyndai v roku 2018. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,6 %, Hang Seng Index +0,26 %, CSI 300 + 0,84 %.

Nemecké PMI v stavebníctve vzrástol vo februári na hodnotu 54,7 z predchádzajúcich 50,7 v januári, čo poukazuje na najsilnejší rast v stavebníctve od januára 2018. Je to spôsobené aj počasím, ktoré sa viac podobá jarnému ako zimnému, a zároveň aj nárast objednávok v tomto sektore, spôsobil zrýchlenie tvorby nových pracovných miest. Brexit bez dohody by mal pre Britániu negatívne následky v oblasti automobilového priemyslu. Automobilka BMW uviedla, že časť výroby motorov a produkcie vozidiel Mini by presunula do inej krajiny. Rovnako by poklesol vývoz automobilov z iných krajín do Británie o 10 %, čo by negatívne postihlo výrobcov aj dodávateľov dielov. Čo naznačuje Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 - 0,08 %, CAC 40 - 0,16 %, DAX - 0,28 %.

Stred týždňa priniesol z USA viacero zaujímavých makroekonomických dát. Negatívna správa sa týka obchodného deficitu, ktorý sa v decembri 2018 zvýšil na 59,8 mld. USD z 50,3 mld. USD v predchádzajúcom mesiaci. Je to najväčší deficit od októbra 2008, pričom exporty už tretí mesiac po sebe klesajú a zároveň sa zvýšil import do krajiny. Americké zásoby ropy sa v minulom týždni končiacom sa 1. marcom zvýšili o 7.069 miliónov barelov, čo je výrazne nad trhovými očakávaniami, ktoré predpokladali rast len o 1,2 milióna. Predstavuje to najväčší prírastok ropy od polovice januára. Zamestnávatelia v súkromnom sektore vo februári prijali 183 tisíc pracovníkov, čo je skoro o polovicu menej ako v januári, kedy zamestnali približne 300 tisíc, čo značí útlm trhu práce. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA – 0,51 %, S&P500 – 0,73 %, NASDAQ – 0,93 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P500 bola spoločnosť LyondellBasell Industries N. V., ktorá len za dnešný deň vzrástla približne o 5,14 %. Dôvodom prudkého rastu bola zmena hodnotenia akcií od Goldman Sachs-u z neutrálnej na nákup. Spoločnosť produkuje produkty z plastov, chemikálií a palív. Spoločnosť ponúka komponenty na výrobu produktov v zdravotníctve, osobnej hygiene, v balení čerstvých potravín, ľahkých plastov, stavebných materiálov, automobilových komponentov, odolných textílií a biopalív.