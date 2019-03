Podľa USA by Británia nemala nasledovať "múzeum poľnohospodárstva" EÚ

dnes 18:16 -

Británia by nemala nasledovať "múzeum poľnohospodárstva" Európskej únie a falošné obavy z praktík v americkom agrosektore presadzovať do pobrexitovej obchodnej dohody s USA. Vyhlásil to na margo najnovších diskusií o cieľoch USA v súvislosti s budúcou dohodou o obchode americký veľvyslanec v Británii Woody Johnson.

Spojené štáty vo štvrtok (28. 2.) zverejnili zoznam cieľov pre obchodnú dohodu s Britániou po tom, ako ostrovná krajina opustí Európsku úniu. Jedným z cieľov je odstránenie, prípadne výrazné zmiernenie bariér na dodávku amerických agroproduktov.

Oponenti brexitu poukazujú na riziko, že v prípade presadenia amerických požiadaviek sa britský trh otvorí americkým produktom, ktoré sa teraz do EÚ dovážať nemôžu. Ide napríklad o kurčatá ošetrované chlórom či hovädzie mäso zo zvierat, ktoré boli kŕmené rastovými hormónmi. Ako však uviedla BBC, podľa britskej vlády sa "normy v oblasti potravín pre uzatvorenie budúcich obchodných dohôd znižovať nebudú".

Podľa Johnsona sú však informácie o kvalite amerických produktov zavádzajúce a ide len o "ohováračskú kampaň" zo strany ľudí s vlastnou protekcionistickou agendou. Ako dodal, pokračovať v prístupe Európskej únie, ktorý by sa hodil do "múzea poľnohospodárstva", je pre svet neudržateľné. "Musíme sa v agrosektore pozerať do budúcnosti, nielen do minulosti," povedal Johnson.