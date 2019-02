Britské ministerstvo pre odchod z EÚ varuje pred tvrdým brexitom

dnes 19:46 -

Britské ministerstvo pre odchod z Európskej únie zopakovalo varovanie pred tvrdým brexitom. Britská ekonomika by podľa ministerstva v priebehu 15 rokov mohla stratiť až 9 %, ak Británia a EÚ nedospejú k dohode o brexite, ktorá by zaručila obchodnú kontinuitu.

Ministerstvo pre odchod z EÚ v utorok (26. 2.) uviedlo, že domáci HDP by mohol byť v priebehu 15 rokov stratiť 6,3 % až 9 % v porovnaní s tým, ak by sa zachovali aktuálne obchodné podmienky. Britským firmám by v prípade brexitu bez dohody prudko stúpli colné náklady, keďže nie sú zvyknuté na takýto režim. Ministerstvo odhadlo tieto náklady na 13 miliárd GBP (15,20 miliardy eur) ročne.

Podľa správy ministerstva by nové pohraničné kontroly na dlhé mesiace po brexite výrazne obmedzili tok tovarov cez veľké tranzitné trasy, ako napríklad Eurotunnel alebo prístav Dover.