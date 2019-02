Tvrdý brexit môže spomaliť slovenskú ekonomiku o takmer dve percentá

dnes 11:16 -

Prípadný tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku podľa odhadov medzinárodných inštitúcií v dlhodobom horizonte o 0,3 až 1,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhad negatívneho vplyvu odchodu Británie z EÚ bez dohody je podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) o niečo nižší a pohybuje sa v rozmedzí od 0,7 do 1,4 % HDP. Dôvodom bude hlavne pokles priameho exportu slovenských výrobkov do Spojeného kráľovstvá, a to najmä automobilov, informoval TASR hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano.

"Ekonomika sa spomalí najmä pre pokles priamych exportov zo Slovenska do Británie, aj pre zníženú konkurencieschopnosť v dôsledku colných bariér," spresnil Stano. Napriek tomu by sa však slovenská ekonomika ani v prípade najhoršieho scenára nemala v najbližších rokoch pre brexit prepadnúť do recesie. Najnovšia makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v tomto roku rast ekonomiky o štyri percentá a v ďalších rokoch postupné zmierňovanie tempa rastu na úroveň okolo 2,5 % HDP.

Najvýraznejší dosah by mal odchod Spojeného kráľovstvá z EÚ bez dohody ešte v tomto roku, následne by sa mal jeho vplyv na HDP krajiny postupne znižovať. „Tento odhad neuvažuje s negatívnymi vplyvmi zaznamenanými už v rokoch 2016 až 2018 v reakcii na výsledky hlasovania v referende,“ uvádza vládou schválený materiál o príprave Slovenska na tvrdý brexit.

Pokiaľ sa podarí podpísať s Britániou obojstranne akceptovateľnú dohodu o vystúpení, budú dôsledky jej odchodu z Európskej únie pre Slovensko miernejšie. V prípade takzvaného mäkkého brexitu očakáva IFP spomalenie rastu výkonu slovenskej ekonomiky od 0,4 do 0,9 % HDP. Príčinou veľkých rozdielov v odhadoch je aj použitie rôznych modelov a predpokladov ohľadom reakcie britskej libry a nepredvídateľnej reakcie trhov. Ekonomika celej eurozóny by bola zasiahnutá tvrdým brexitom vo výške 0,3 až 1,5 % HDP, čo je podobný rozsah ako v prípade Slovenska.

Prepad slovenskej ekonomiky ovplyvní najmä pokles exportu automobilov, ktoré tvoria takmer 40 % vývozu do Británie. Nejde však iba o priamy export. Slovensko pocíti aj pokles záujmu o dodávky automobilových dielov, ktoré kompletizujú v iných krajinách EÚ. Priamu ekonomickú previazanosť s Britániou ovplyvňuje pomerne veľká vzdialenosť krajín.

Podľa analytičky Slovenského farmárskeho, družstva Evy Sadovskej však Spojené kráľovstvo patrí napriek relatívne veľkej vzdialenosti k významným obchodným partnerom Slovenska. "V roku 2017 predstavoval celkový vývoz zo Slovenska do Veľkej Británie objem 4,477 miliardy eur. Podiel Británie na našom vývoze do zahraničia tak predstavoval šesť percent, čo ho dostalo na pomyselné piate miesto v rámci celej EÚ," spresnila analytička. Spojené kráľovstvo je tak pre Slovensko z hľadiska vývozu rovnako dôležité ako Maďarsko, Rakúsko či Taliansko, ktorých podiel je na slovenskom celkovom vývoze porovnateľný.