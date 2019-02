Japonský export do Číny klesol v januári najvýraznejšie za posledné tri roky

dnes 9:01 -

Export Japonska klesol v januári o viac než 8 %, čo je podľa mnohých analytikov dôsledok nepriaznivého vývoja čínskej ekonomiky. Aj dovoz zaznamenal pokles, ale nižší než 1 %. Výsledkom je prudký rast obchodného deficitu.

Ako v stredu oznámilo japonské ministerstvo financií, vývoz Japonska sa v januári oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil o 8,4 %, zatiaľ čo v decembri pokles predstavoval 3,9 %. Výsledok prekonal aj odhady trhov, ktoré počítali s poklesom exportu o 5,7 %.

Vývoj celkového exportu ovplyvnil najmä vývoz do ostatných ázijských krajín a v rámci nich do Číny. Do najväčšej ázijskej ekonomiky klesol export z Japonska o 17,4 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles japonského exportu do Číny za posledné tri roky. Do ázijských krajín klesol celkovo o 13 %.

Aj dovoz sa znížil, zatiaľ čo v decembri ešte zaznamenal rast. Pokles bol však veľmi mierny a dosiahol len 0,6 %. Analytici pritom očakávali, že dovoz klesne o 3,5 %.

Naopak, vývoz do USA vzrástol takmer o 7 %, čo prispelo k tomu, že politicky citlivý obchodný prebytok Japonska so Spojenými štátmi v januári ešte vzrástol. Dosiahol 3,3 miliardy USD (2,9 miliardy eur), čo medziročne znamená rast o 5 %. Japonsko však zároveň zvýšilo dovoz z USA, a to o 7,7 %.

Celkovo Japonsko zaznamenalo v januári obchodný deficit v prepočte 12,8 miliardy USD. Oproti januáru minulého roka sa tak zvýšil takmer o polovicu.