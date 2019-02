Ikona burzy: Ako sa tento 60-ročný obchodník s účesom Einsteina stal tvárou Wall Street

Zdroj: money.com

O Petrovi Tuchmanovi sa dočítate, že pracuje na Wall Street už viac ako 30 rokov, je maklérom spoločnosti Quattro M. Securities a jeho zákazníkmi sú hedžové fondy a iní krátkodobí obchodníci.



Veľké výkyvy na americkej burze za ostatné mesiace spôsobili okrem iného aj to, že Tuchmanova neobvykle výrazná tvár sa začala objavovať v správach, ktoré ilustrujú príbehy o pohyboch na akciových trhoch, ešte častejšie než tomu bolo zvyčajne. A zatiaľ čo mnohým investorom sa z takejto horskej dráhy dvíha žalúdok, Tuchman hovorí, že to miluje. "Viem ťažiť z volatility, pohybov na trhu, z titulkov v správach. A toho sme mali v ostatnom čase celkom veľa," poukazuje na prácu, ktorá sa však od roku 1985, kedy s ňou začal, dramaticky zmenila. Ale aj Tuchmanovi sa podarilo zmeniť. Našiel sa v tom, že je z neho mediálna hviezda. To však neznamená len pózovanie pre fotografov, ale aj vytváranie značky a správu sociálnych médií. Práve budovanie vlastnej značky pomohlo Tuchmanovi stať sa jednou z najnepravdepodobnejších celebrít. "Musel som sa znovu nájsť a zájsť až na pokraj možností," hovorí.





Tuchmanova kariéra na Wall Street začala niekoľko rokov po absolvovaní vysokej školy, keď v lete brigádoval na burze v New Yorku za diaľkopisom. "Ihneď som vedel, že toto je môj svet," hovorí Tuchman. "Miloval som ten adrenalín a tú šialenosť tohto miesta." Do troch rokov kariérne postúpil, stal sa maklérom. V tom čase sa akciový trh krútil okolo ľudskej interakcie. Rozrušení obchodníci s telefónom v ruke sa miešali davom, aby dokázali splniť obchodné príkazy. Dnes už je to celkom odlišné prostredie. Obchoduje sa elektronicky, pričom pokyny smerujú cez prístroje obchodníkov, ktoré držia v rukách. Počet ľudí na burze sa v priebehu rokov zmenšil z tisícky na stovky.





Napriek tomu sa Tuchmanovi podarilo prispôsobiť sa zmene. Jeho prerod na mediálne slávnu osobu začal jedným záberom počas finančnej krízy v roku 2007. Tuchman na snímke rozhadzuje rukami v zúfalstve. Fotku použili mnohé redakcie a na druhý deň sa už o neho zaujímali viac. Kedykoľvek by sa trh dostal hore alebo dole, Tuchman sa stal obľúbeným cieľom v hľadáčiku. "Som dobre viditeľný, taký ten typ hlasného nahnevaného človeka. Milujú to. Vždy som mal tento šialený einsteinovský účes, je to moja ochranná známka."

Na základe účesu mu prischla aj prezývka a tak si aj na Instagram otvoril konto pod menom "NYSEinstein." Najskôr to bola tlač, ktorá si ho všímala cez optiku fotoreportérov, ale ako hovorí, čoskoro prišli aj televízne kamery a ďalšie mediálne vystúpenia. Prostredníctvom vlastnej značky na Instagrame v kombinácii so svojou trhovou expozíciou získal Tuchman ešte väčšiu pozornosť. Niekoľko mladých umelcov sa s ním stretlo so zámerom pomôcť pri navrhovaní tovaru. Vzišla z toho karikatúra NYSEinsteina so všetkým čo k tomu patrí, ako je odznak s číslom # 588 a šiltovkou s logom Dow – 20 000. Postavička dostala podobu nášivky, nálepky, hračky a pod. Nie je však na predaj, bezplatne tieto predmety rozdáva fanúšikom alebo celebritám, ktoríé sa rozhodnú pre návštevu burzy cenných papierov. Ako hovorí, aj toto robí jeho prácu zábavnejšou.





Prešlo zopár rokov a Tuchman hovorí, že si ho ľudia začali všímať aj mimo burzy. "Neustále ma zastavujú, na ulici, v metre, alebo aj v skupine turistov." Tuchman neočakával, že táto mediálna pozornosť bude pretrvávať, ale "zdá sa, že je toho stále viac a viac. Páči sa mi byť ambasádorom značky pre toto miesto," tvrdí človek, ktorý žije burzou.

Nedávno odštartoval svoju kariéru na burze cenných papierov aj jeho syn Benjamin. "Začali sme spoločnou fotkou, bolo to zábavné," hovorí Tuchman a dodáva: "Na druhý deň sa fotka ocitla na hlavnej stránke Google."

Tuchman mladší (vľavo)

Tuchman by bol rád presvedčený o tom, že vďaka svojej popularite dokáže šíriť auru familiárnosti, čo by znamenalo istý spôsob ubezpečenia každodenných investorov, ktorí by mohli byť vystrašení rýchlym pohybom akcií na burze. "Dáva to ľuďom určitý pocit stability tým, že si budú spájať tvár s trhom, ktorý môže byť natoľko nestály a desivý," hovorí.

Keď sa v decembri americké akcie prudko prepadli, ale v januári už stratu odpísali, akciový trh sa opäť dostal do titulných správ. Ako vždy, aj teraz tieto správy a reakcie na ne, fotograficky dopĺňal Tuchman. Zatiaľ čo niektoré obrázky môžu vyzerať, ako by si trhal vlasy, tvrdí, že ľudia by nemali hľadať príliš veľa v jeho reakciách. "Trhy idú hore, trhy idú dole. Ale na konci dňa sa nezaoberajú emóciami o peniazoch," hovorí. Podľa Tuchmana je nutná rozlišovať medzi obchodníkom a investorom. Ak ste investorom, mali by ste sa sústrediť na dlhodobé ciele. "Dúfam, že ľudia nebudú obchodovať na základe mojich emocionálnych reakcií. To, čo vidíte, je to, odráža denné dianie, ale nič to nehovorí o tom, kam trh smeruje," dodáva s úsmevom.