Rok 2019 by mal byť pre verejný úpis akcií priaznivý

dnes 12:16 -

Rok 2019 by mal byť pre verejný úpis akcií (IPO) podobne priaznivý ako uplynulých dvanásť mesiacov. Hoci ich počet medziročne klesol približne o pätinu, hodnota vzrástla o 6 % na vyše 200 mld. USD, čo je štvorročné maximum. "Vlani vstúpilo na globálne akciové trhy vyše 1 350 spoločností pôsobiacich najmä v technológiách, zdravotníctve a v priemysle, išlo celkovo o 652 IPO,“ povedal analytik Across Private Investments Jakub Rosa. V tomto roku by mal prevládať technologický sektor. Na burzu podľa analytika vstúpi pravdepodobne menší počet malých a stredne veľkých firiem, ktorých hodnota sumárne prekoná rok 2018.

"Uber sa aktuálne zotavuje zo série škandálov i súdnych sporov a snaží sa zlepšiť si imidž. Pokiaľ by sa potvrdilo ocenenie na úrovni 120 mld. USD, patril by medzi päť najväčších IPO v USA,“ upozornil Rosa. Keďže podiel Lyftu, čo je menší konkurent Uberu, na trhu dosahuje 30 %, je podľa analytika priestor na jeho rast. Ohodnotenie firmy by malo podľa odhadov dosiahnuť približne 15 mld. USD.

Spoločnosť z oblasti sociálnych médií, Pinterest, zvýšila v roku 2017 tržby o 50 % na vyše 700 mil. USD. "Očakávaná hodnota spoločnosti po vstupe na burzu dosahuje 12 mld. USD,“ ozrejmil analytik a dodal, že aj keď je konkurencia veľká, Pinterest môže ťažiť zo škandálu Facebooku. Plán vstúpiť na burzu oznámila aj spoločnosť Slack, ktorá pôsobí v oblasti zasielania správ v kanceláriách. "Spoločnosť, ktorej softvér poskytuje spolupracovníkom alternatívu elektronickej pošty, poverila úpisom akcií Goldman Sachs. Očakávané ohodnotenie spoločnosti dosahuje 10 mld. USD,“ uviedol Rosa.

K najočakávanejším vstupom na burzu patrí distribútor zdieľaných ubytovacích služieb, firma Airbnb. Hodnota firmy sa odhaduje na 30 mld. USD. "Airbnb má atraktívny biznis model s konkurenčnými výhodami a na rozdiel od Uberu a Lyftu dosahuje prevádzkový zisk,“ vysvetlil Rosa. Spoločnosť zatiaľ neoznámila presný termín vstupu na trh. Podľa generálneho riaditeľa Briana Cheskyho "bude pripravená vstúpiť na burzu v priebehu roku 2019“.

K najväčším IPO v tomto roku patrí špecialista na vyhľadávanie dát, firma Palantir Technologies. Podľa analytika Rosu by ocenenie firmy mohlo dosiahnuť 41 mld. USD. Medzi očakávané IPO patrí aj spoločnosť WeWork zameraná na zdieľanie kancelárskych priestorov. "Hodnota firmy sa odhaduje na 45 mld. USD. Minuloročné príjmy spoločnosti dosiahli približne 2 mld. USD. WeWork má viac než 500 tis. členov, avšak strata v dôsledku investícií do budúceho rastu sa prehlbuje. To môže byť pre investorov problém,“ upozornil Rosa.