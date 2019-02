Šéf Rosnefti I. Sečin vyzýva V. Putina, aby odstúpil od dohody s OPEC

dnes 18:46 -

Igor Sečin, šéf ruskej ropnej spoločnosť Rosnefť a jeden z najbližších spojencov prezidenta Vladimira Putina, napísal prezidentovi list. V ňom upozorňuje, že dohoda s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o znížení ťažby je strategickou hrozbou, ktorá nahráva do karát USA.

"Účastníci dohody OPEC+ v skutočnosti vytvorili výhodu pre USA, ktoré považujú zvyšovanie svojho trhového podielu a získavanie cieľových trhov za svoju primárnu úlohu. To sa stáva strategickou hrozbou pre vývoj ruského ropného priemyslu," píše Sečin v liste, ktorého kópiu má k dispozícii agentúra Reuters.

"Kľúčovou strategickou výzvou, ktorej dnes čelí domáci ropný priemysel, je ďalšie znižovanie trhového podielu Ruska aj napriek kvalitným a prístupným ropným zásobám, dostupnosti nevyhnutnej infraštruktúry a personálu."

List neuvádza, či dohoda medzi OPEC a poprednými producentami ropy, platná od roka 2017, sa bude predlžovať, alebo nie. Podľa dvoch dobre informovaných zdrojov z ropného priemyslu je však list jasným signálom pre ostatných šéfov ruských koncernov, že Sečin chce ukončiť dohodu.

Nie je isté, či Putin zohľadní Sečinov názor, nakoľko prezident považuje dohodu OPEC za časť oveľa širšej skladačky, napríklad, v súvislosti s rokovaniami so Saudskou Arábiou o Sýrii a ďalších geopolitických otázkach. "List je hrozbou pre predĺženie dohody. Putin je však ten, kto napokon rozhodne," povedal jeden zo zdrojov.

Dohoda ropných krajín pomohla zdvojnásobiť cenu ropy na viac než 60 USD (52,88 eura) za barel. Zmluva bola predĺžená niekoľkokrát. Na základe poslednej úpravy jej účastníci do konca júna znížili ťažbu o 1,2 milióna barelov denne. OPEC a jej spojenci sa k revízii dohody stretnú 17. až 18. apríla vo Viedni.

Ak by Rusko z dohody vystúpilo, viedlo by to k prudkému prepadu cien ropy, alebo prinúti Saudskú Arábiu prevziať bremeno najväčšieho obmedzenia ťažby. Rijád však avizoval, že toto bremeno nemieni niesť sám. Prepad cien by vážne poškodil americké ropné spoločnosti, ktoré ťažia na náleziskách s nákladnejším spôsobom získavania ropy. Na druhej strane nižšie ceny podporia americké hospodárstvo. USA, ktoré sú od vlaňajšieho roka najväčším producentom ropy na svete, nie sú súčasťou dohody.