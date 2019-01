ECB môže v tomto roku zvýšiť úrokové sadzby

dnes 15:01 -

Ekonomické indikátory z eurozóny v posledných mesiacoch sklamali očakávania a existujú obavy, že Nemecko, ktoré je najväčšou ekonomikou regiónu, sa môže dostať do recesie z dôvodu problémov výrobného sektora.



"Sme si vedomí, že existujú riziká, ale základný scenár načrtnutý v decembri stále platí," uviedol Nowotny. "V blízkej budúcnosti neočakávam veľké zmeny v oblasti menovej politiky."



Na otázku, či sa stále počíta so zvýšením úrokových sadzieb v tomto roku, aj keď očakávania trhu sa presunuli až na rok 2020, Nowotny odpovedal, že smerovanie očakávaní ECB sa nezmenilo a že si to stále dokáže predstaviť. Dodal však, že smerovanie menovej politiky nie je dopredu stanovené a že Rada guvernérov sa nakoniec rozhodne na základe aktuálnych údajov.



Rada guvernérov bude najbližšie rokovať o nastavení menovej politiky 24. januára, pričom vo všeobecnosti sa nepočíta so žiadnou zmenou. Investori však predpokladajú, že ECB zrejme prizná slabší rast a môže zmeniť svoju rétoriku týkajúcu sa budúceho vývoja menovej politiky.



Nowotny, ktorý patrí medzi najdlhšie slúžiacich členov Rady guvernérov, dodal, že nie je urgentné dokonca ani rozhodnutie týkajúce sa dlhodobých úverov pre banky. "Na januárovom zasadnutí nebudeme mať k dispozícii veľa nových údajov. Keďže naše rozhodovanie vychádza z údajov, nepredpokladám, že na januárovom zasadnutí príde k výraznejším zmenám."