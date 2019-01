Pri novoročných výpredajoch plánujú Slováci minúť viac ako vlani

dnes 12:01 -

Novoročné výpredaje sú pre Slovákov tradične obľúbenou nákupnou príležitosťou a obyvatelia Slovenska ju plánujú využiť aj tento rok. Nákupy v rámci novoročných zliav sa chystá uskutočniť takmer 72 % opýtaných, čo je o dve percentá viac ako vlani. Vyplynulo to z prieskumu medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World z decembra 2018 na vzorke 1607 respondentov starších ako 18 rokov.

Najviac zákazníkov plánuje nakúpiť oblečenie (40 %) a elektroniku (32 %), hlavne televízory, notebooky, smartfóny či príslušenstvo. Treťou najžiadanejšou nákupnou položkou je obuv. Topánky plánuje kúpiť 19 % respondentov. Zvyšní sa rozhodnú podľa aktuálnej ponuky.

"Ukazuje sa, že aj nadchádzajúce novoročné zľavy plánujú využiť zákazníci na Slovensku naplno, pričom väčšina má jasno v tom, čo chce kúpiť. Iba malá časť zákazníkov sa rozhodne podľa aktuálnej ponuky," uviedla Laura Bertoldová, vedúca marketingu spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľa Cashback World na Slovensku.

Približne 21 % respondentov plánuje minúť na nákupy sumu do 50 eur. Najviac, takmer 58 % opýtaných, plánuje nakúpiť v hodnote od 50 do 200 eur, zvyšní respondenti si na výpredaje pripravili sumu od 200 do 500 eur. Pri porovnaní údajov z prieskumov z minulých rokov vyplýva, že nakupovať v tomto období sa chystá viac Slovákov, a tiež plánujú minúť viac peňazí.