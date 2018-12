Bezkontaktné platby využívame už vyše desať rokov

dnes 12:16 -

Bezkontaktné platby na slovenskom trhu môžu bankoví klienti využívať už vyše desať rokov. V lete v roku 2008 spoločnosť Mastercard v spolupráci s Volksbank Slovensko (neskôr Sberbank a v súčasnosti zlúčená s Prima bankou, pozn. red.) uskutočnila prvú bezkontaktnú platobnú transakciu u zmluvného obchodníka. "V súčasnosti evidujeme 60-percentný podiel bezkontaktných transakcií. To je číslo, o akom sa nám pred piatimi rokmi ani nesnívalo," povedal predseda Združenia pre bankové karty Rasťo Vallo.

Cieľom bolo pri spustení zrýchliť transakcie s menšími hodnotami, do 20 eur. Do tejto hranice totiž nie je potrebné zadávať PIN kód. V prvej fáze Volksbank karty ponúkala mladým ľuďom od 18 do 26 rokov. O pár mesiacov neskôr začala karty s bezkontaktnou technológiou vydávať aj pre ostatných klientov. Počet bánk ako aj obchodníkov sa časom rozšíril.

K rozmachu bezkontaktných platieb prispieva viacero faktov. Tým prvým je, že finančné domy už takmer nevydávajú karty, ktoré nie sú bezkontaktné. Kým v súčasnosti je na Slovensku v obehu zhruba 5,2 milióna platobných kariet, až 92 % z nich je bezkontaktných. Druhý spočíva v pripravenosti terminálov na prijímanie bezkontaktných platieb. Zo všetkých terminálov na Slovensku to aktuálne dokáže 80 %, pričom z tých najpoužívanejších je to až 99 %.

Nová technológia už v tom období umožnila zmeniť pohľad na tradičnú formu platobnej karty a priniesla nové formáty a prevedenia kariet. Keďže nie je potrebné vkladať kartu do čítačky, tvar a dizajn môže byť ľubovoľný. Čip môže byť zabudovaný aj v náramku alebo prívesku. Do roku 2020 bude podľa predikcií spoločnosti Mastercard až 62 % nositeľných zariadení obsahovať platobné funkcie. Slováci uvažujú podľa Mastercardu o nových spôsoboch bezkontaktnej platby. Najnovšie sú to platby prostredníctvom mobilného telefónu alebo použitie digitálnych peňaženiek.