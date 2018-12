Bill Gates investuje do výroby lacnej batérie, bude mať netradičnú podobu

Zdroj: QZ

Bostonský startup Malta si myslí, že má náhradu za drahé LiIon batérie v podobe kombinácie tepelných čerpadiel, chladiacich komôr a soľného roztoku. Nedávno sa začínajúcej firme podarilo získať 26 miliónov dolárov na vybudovanie svojej prvej pilotnej továrne v plnom rozsahu. Financovanie bolo vedené spoločnosťou Breakthrough Energy Ventures, ktorú založil Bill Gates s podporou veľkých mien ako je Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Jack Ma a Mukesh Ambani.



Startup Malta vyvinula technológiu založenú na práci laureáta Nobelovej ceny Roberta Laughlinoma. Myšlienkou je použiť prebytočnú elektrinu zo solárnych panelov a veterných turbín na prevádzku veľkého tepelného čerpadla. Systém extrahuje teplo z komory plnej nemrznúcich chemikálií, čím znižuje teplotu na -50 ° C. Toto teplo sa v ďalšej komore so soľný roztokom ohrieva až na 550 ° C. Izolované komory uchovávajú energiu, kým je to potrebné. To znamená, že tepelné čerpadlo, v podstate ako parná turbína v elektrárni, sa používa na premenu tepla a chladu naspäť na použiteľnú elektrinu. Z každej jednotky elektrickej energie dodávanej do systému sa zachová iba polovica, tepelné čerpadlá sú oveľa menej účinné ako lítium-iónové batérie.









Plusom však je nákladovosť. Celkové náklady na systém by mohli byť potenciálne nižšie. Jedna zostava lítium-iónovými batérií na kilowatthodinu vyjde podľa prepočtu Bloomberg New Energy Finance v priemere na 176 dolárov. Laughlinov výpočet dospel k výsledku, že náklady na výstavbu systému tepelných čerpadiel by mohli dosiahnuť menej ako 12,7 dolára za kWh. Výskumní pracovníci v oblasti energetiky sa domnievajú, že ak má svet ukladať obrovské množstvo obnoviteľnej energie, náklady sa musia pohybovať okolo 10 USD za kWh. To je približne cena najbežnejšie používanej technológie na uchovávanie energie: prečerpávania. Nadbytočná elektrická energia sa využíva na prečerpanie vody do nádrže vo vyššej nadmorskej výške a následne sa nechá „spadnúť“ cez turbínu v prípade potreby elektrickej energie. Využitie vodnej energie však závisí od geografickej polohy.







Malta použije peniaze na vybudovanie zariadenia s kapacitou 10 MW, ktoré môže poskytovať energiu až 10 hodín. Pôdorys pilotného zariadenia počíta s rozlohou asi 250 metrov štvorcových, čo je zhruba polovica futbalového ihriska. Mnohé z komponentov sa ale vyžadujú s rastom výkonu aj väčší priestor. Napríklad zariadenie s výkonom 100 MW bude potrebovať približne 1500 metrov štvorcových, čo je desaťnásobné množstvo energie na šesťnásobok plochy. O uvedenie do prevádzky sa ešte nehovorí ani o tom, kde by mal byť „akumulátor“ umiestnený.



Breakthrough Energy Ventures tvrdí, že investuje iba do spoločností, ktoré majú potenciál znížiť ročné globálne emisie až o 500 miliónov ton. Malta je jej štvrtou investíciou do skladovania energie. Ďalšími troma spoločnosťami sú spoločnosť Form Energy (ktorej cieľom je vybudovať "reverzibilnú elektráreň"), spoločnosť Quidnet Energy (ktorá ukladá energiu v prírodných zásobníkoch) a QuantumScape (ktorá má technológiu na vybudovanie pevnej batérie).

Bill Gates už aj doteraz vsadil na energetické úložiská, a o svoje peniaze prišiel. V poslednom desaťročí financoval spoločnosť Aquion Energy, ktorá vybudovala sodíkovú batériu, ale nakoniec z toho nič nebolo. Údajne preto, že riešenie predbehlo svoju dobu. Zástupcovia Malty, tvrdia, že pozorne sledovali príklad Aquion a verie, že už nadišiel ten správny čas. Záujem o rieenie totiž prejavili dátové centrá, veľké priemyselné odvetvia aj odvetvie obrany.