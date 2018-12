Farguell Nitra plánuje rozšíriť výrobné priestory a kapacity závodu

dnes 13:31 -

Farguell Nitra, s.r.o., plánuje rozšíriť svoje výrobné priestory. Dôvodom je potreba zabezpečiť dostatočné vlastné výrobné kapacity, ktoré umožnia pokryť zvýšený dopyt jednotlivých automobilových producentov po finálnych produktoch navrhovateľa ako subdodávateľa. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú investor predložil pre územné rozhodnutie, bude prístavba výrobnej haly vrátane administratívnej časti súčasťou existujúceho závodu firmy v Priemyselnom parku Nitra – Sever.

Predpokladaný začiatok stavby je naplánovaný na jar budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená do konca roka. Celkový počet pracovníkov vo výrobe bude po rozšírení 134, z toho 67 žien a 67 mužov. V kanceláriách by malo pracovať 44 administratívnych zamestnancov. Technológia výroby sa z kvalitatívneho hľadiska oproti súčasnému stavu nezmení, bude totožná s výrobnými procesmi v existujúcej výrobnej hale. "Nové technologické zariadenie umožňuje rovnaké výrobné operácie. Dôjde iba k rozšíreniu výrobných kapacít závodu," potvrdil investor.

Spoločnosť Farguell Nitra sa špecializuje na kovovýrobu na lisoch, inteligentných obrábacích zariadeniach. Firma je dodávateľom kovových komponentov pre producentov, ako sú Sony, Samsung, PSA a KIA. V nitrianskom priemyselnom parku spoločnosť pôsobí od roku 2008, v roku 2016 rozšírila svoju prevádzku výstavbou novej výrobnej haly.