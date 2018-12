Cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie na území Slovenska

dnes 16:16 -

V dôsledku dlhodobého neriešenia makroekonomických a legislatívnych podmienok pre podnikanie v cestnej doprave, slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie na území SR. Médiá o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa združenia ČESMAD Slovakia Martina Baumann.

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v Európskej únii (EÚ), druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel v EÚ, negatívne dôsledky zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách u mobilných zamestnancov. Ďalej ide o vysokú administratívnu záťaž zamestnávania cudzincov z tretích krajín mimo EÚ. S tým súvisí nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia.

Dopravcovia sa na 28. Plenárnom zhromaždení (1. decembra) zhodli na výzve vláde, rezortom financií a práce, aby začali s plnou vážnosťou riešiť najpálčivejšie problémy dopravcov. Problémy boli podľa nich dlhodobo v úzadí, pretože na riešenie nebola doteraz politická vôľa.

Združenie pripravilo pre slovenských dopravcov manuál o možnosti zmeniť sídlo spoločnosti, respektíve preregistrovania zo Slovenskej republiky do okolitých krajín. „V prípade, že cestní dopravcovia v najbližšej dobe nebudú vidieť zo strany najvyšších orgánov štátnej správy významný posun v ich vnímaní svojich problémov, je vysoká pravdepodobnosť, že veľký počet slovenských dopravcov v priebehu roku 2019 presunie svoje podnikanie napríklad do Českej republiky alebo do Poľska,“ uvádza ČESMAD.

ČESMAD Slovakia konštatoval, že rokuje so zástupcami ministerstiev a dôkazom toho bola aj vysoká účasť predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR na tohtoročnom Plenárnom zhromaždení. Práve prístup tohto rezortu slovenskí cestní dopravcovia považujú za profesionálny a korektný.

ČESMAD Slovakia reprezentuje viac ako 1000 dopravných spoločností. Členovia združenia zamestnávajú približne 22.000 zamestnancov, s objemom približne 15.000 vozidiel predstavujú viac ako 50 % dopravných kapacít Slovenska.