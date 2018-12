Náznak dedolarizácie: Prečo si Putin požičiava, keď nemusí

Zdroj: Bloomberg

Bloomberg tvrdí, že Rusko sa obáva amerických sankcií a ich vplyvu na schopnosť predávať dolárové aktíva držané ruskú centrálnou bankou. Takáto obava môže byť opodstatnená, pretože aj napríklad Klaus Regling, ktorý stojí na čele Európskeho stabilizačného mechanizmu, kritizuje Spojené štáty za to, že používajú dolár ako zbraň na presadzovanie svojich záujmov. Ak sa takého postupu obávajú aj spojenci USA, sú obavy pochopiteľné aj v prípade krajín, ako je Rusko.

Putinov program dedolarizácie je neverejný, je o ňom známych len minimum informácií. Napríklad firmy, ktoré fakturujú predaj do zahraničia v rubľoch, by mali dostávať rýchlejšie späť nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty. Navyše by nemuseli repatriovať všetky príjmy z exportov, uvádza Bloomberg.



Takéto kroky síce nezmenia fungovanie globálneho energetického trhu, ktorý je založený na dolári, ide však o signál pre ruské firmy, aby si viac premysleli svoju menovú politiku. Centrálna banka navyše sťažuje bankám poskytovanie úverov v cudzej mene a existujú návrhy na vydávanie obligácií len na domácom trhu.

Vedenie EÚ by mohlo ruské snahy vítať, pretože mu ide o zvýšenie významu eura na globálnej scéne. Regling tvrdí, že v eurách je teraz denominovaná asi tretina medzinárodne vydaných dlhopisov a tento podiel by v dohľadnej budúcnosti mohol rásť. Pokiaľ tento test dopadne dobre, "Európska únia získa nepravdepodobného, ​​ale významného spojenca pre posilnenie globálnej úlohy spoločnej meny", píše Bloomberg.

Ruská podpora euru ale môže byť podľa Bloombergu dôvodom, prečo EÚ kvôli konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom nestupňuje sankcie proti tejto krajine vo chvíli, keď tak robia Spojené štáty.

Pomôcť k tomu nemusí len Rusko, ale aj krajiny ako Turecko, ktoré už pracuje s bankármi na vydaní euroobligácií. Na jednej strane euro zrejme nepotrebuje podporu zo strany autoritárskych vodcov, ako je Putin či Erdogan. Práve oni sú ale "veľmi vnímavými poslucháčmi vo chvíli, keď sa hovorí o zneužívaní dominancie doláru. Pokiaľ bude ich pomoc odmietnutá, môže to znamenať pochovanie sna o útoku na svetovú menovú jednotku. To je odvrátená strana presadzovanie eura ako nespolitizovanej alternatívy k doláru," uzatvára Bloomberg.