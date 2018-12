J. Viskupič zhodnotil prvých 365 dní Trnavského kraja pod jeho vedením

dnes 13:31 -

Ako rok plný práce charakterizoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič prvých 365 dní s novým vedením kraja. Celý tím jeho spolupracovníkov na Úrade TTSK sa podľa neho zaslúžil o rozvoj kraja a jeho zmysluplné napredovanie.

V bilancii spomenul viaceré priority. "Podarilo sa nám zachrániť letisko v Piešťanoch, vyriešili sme traumatizujúcu kauzu Čistý deň, začali sme s prípravou najväčšej investičnej akcie – riešenie dopravy v Hlohovci, znížili sme zadlženie kraja," spomenul Viskupič niekoľko príkladov, ktoré zviditeľnili TTSK aj za jeho hranicami.

Po predchádzajúcom vedení zdedilo to aktuálne zadlženosť vo výške 55,2 milióna eur, čo predstavovalo 43,78 percenta. "V súčasnosti to je o tri milióny menej, vo výške 39,68 percenta, pričom sme s bankami vyrokovali zníženie úrokových sadzieb úverov, čo bude spolu 1,1 milióna eur úspory," informoval predseda TTSK. Takouto cestou sa podľa jeho slov vytvára priestor na rozvojové projekty. Objem grantových prostriedkov na oblasť sociálnych, zdravotných a kultúrnych projektov zvýšil TTSK v roku 2018 z 300.000 eur na 570.000 eur, v nasledujúcom roku to môže byť v súhrne za viaceré grantové schémy vyše dvojnásobku tejto sumy. Spolu 15 miliónov eur sa rozhodol TTSK investovať do obmeny techniky v Správe a údržbe ciest TTSK, kam pôjde 40 nových mechanizmov.

V prípade Letiska Piešťany, kde je TTSK majoritným vlastníkom a ktoré bolo pred časom navrhnuté na likvidáciu a zachránili ho protesty verejnosti, získali pre nadchádzajúcu sezónu prvý charterový let v mesiacoch máj až október do Turecka. "Na spadnutie je pravidelné letecké spojenie s egyptskou Hurgadou," dodal Viskupič. Na rozlietanie nadväzuje potreba modernizácie a budovania letiskovej infraštruktúry. Na roky 2018 a 2019 TTSK vyčlenil po 200.000 eur na rozvoj, súdnou cestou sa bráni vyplateniu "nehoráznych" odmien bývalých členov orgánov letiska.

V kauze resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante TTSK vypovedal zmluvy o výpožičke a o prenájme priestorov, ktoré chce využiť pre vlastné sociálne zariadenie. Vypožičaný objekt však organizácia odmieta vydať, preto sa TTSK obrátil na súd.

Ako dôležitý krok Viskupič označil zvýšenie platov zamestnancov v sociálnych zariadeniach TTSK, v nasledujúcom roku budú riešiť nepedagogických zamestnancov škôl.

Kraj podpísal s mestom Hlohovec memorandum o riešení dopravy v meste, ktorá kolabuje denne kvôli nízkej priepustnosti jediného mosta cez Váh v smere od Trnavy. "V roku 2019 urobíme technicko-ekonomickú štúdiu," uviedol Viskupič. Prioritou je aj obchvat Senice a Jablonice a v oblasti budovania cyklotrás Vážska cyklomagistrála.

V súhrne uplynulých 365 dní predseda TTSK neopomenul ani myšlienku Spolu tvoríme kraj – Otvorená župa s vlastnou identitou. "Doteraz neviditeľný úrad sme otvorili ľuďom, robíme výjazdové rokovania zastupiteľstva, spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, zriadili sme Cenu slobody Antona Srholca a ďalšie aktivity," doplnil Viskupič.