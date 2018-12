Brexit bez dohody by v Británii zdražel potraviny do 10 %

dnes 13:16 -

Ceny potravín pre britských spotrebiteľov by mohli v prípade brexitu bez dohody podľa guvernéra Bank of England Marka Carneyho stúpnuť až do 10 percent. Guvernér pred britskými poslancami povedal, že ceny potravín by mohli zreteľne vzrásť v prípade oslabenia libry, ak Veľká Británia odíde z Európskej únie bez dohody a bez prechodného obdobia. Slabšia mena zvýši ceny dovážaných tovarov, čo bolo jasne preukázané po odhlasovaní brexitu v júni 2016.

Carney konštatoval, že v prípade 25-percentného poklesu libry sa "náklady na nákupný košík zvyšujú o 10 percent". Podľa viceguvernéra britskej centrálnej banky Bena Broadbenta budú existovať aj ďalšie riziká, a to pre uvalenie ciel na mnohé produkty a tiež pre zvýšené náklady na hraničné kontroly. Takzvaný tvrdý brexit by znamenal, že obchod medzi Britániou a Európskou úniou by sa riadil pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, čo by si vyžadovalo zavedenie ciel na mnohé výrobky, vrátane mnohých dovážaných potravín.