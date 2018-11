Rozpočtová situácia v Taliansku zvyšuje obavy o udržateľnosť dlhu

dnes 13:01 -

Rozpočtová kríza v Taliansku opätovne zvyšuje obavy o udržateľnosť verejného dlhu v krajine. Zároveň rastie riziko z možného rozšírenia otrasov aj na ďalšie trhy. Povedal to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.

Potom, ako sa Rím dostal do sporov s Európskou komisiou za jeho výdavkové plány na budúci rok, ECB dala jasne najavo, že nebude talianskej vláde pomáhať znižovať náklady na obsluhu dlhu. Rozhodnutie talianskej vlády zvýšiť v budúcoročnom rozpočte deficit výrazne nad plány predchádzajúcej vlády totiž viedlo k rýchlemu rastu výnosov talianskych dlhopisov.

"V Európe opäť zaznamenávame obavy o udržateľnosť dlhu," povedal de Guindos s tým, že najväčšie obavy sú momentálne spojené s Talianskom vzhľadom na jeho úroveň štátneho dlhu a politické napätie súvisiace s rozpočtovými plánmi vlády. Podľa neho "ostrá" reakcia trhov na rozpočtové plány talianskej vlády zvýšila obavy aj v súvislosti s bankami, keďže tie vlastnia veľký objem talianskych dlhopisov, ktorých hodnota v reakcii na kroky vlády išla nadol.

Európska komisia dala Taliansku čas do utorka (13. 11.) na predloženie nového návrhu budúcoročného rozpočtu, ale vyjadrenia Ríma v posledných dňoch nenaznačujú, že by talianska vláda mala v pláne ustúpiť. To by mohlo viesť k eskalácii sporu s Európskou komisiou a sankciám. Problémy by sa následne mohli rozšíriť aj na ďalšie trhy. "Zatiaľ je riziko nákazy obmedzené, do budúcnosti sa však nedá vylúčiť," povedal.

Okrem dlhu ďalším rizikom sú obchodné spory a prípadné zhoršenie vývoja americkej ekonomiky. Dôvodom je fakt, že súčasná expanzia v USA je podstatne dlhšia, než to bolo bežné v minulosti.