Tam, kde to funguje: Prečo môžu holandskí a dánski dôchodcovia pokojne spávať

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:37 -

Melbourne Mercer Global Pension Index už desiatym rokom hodnotí zdravie a životaschopnosť národných dôchodkových systémov po celom svete. V aktuálnom hodnotení najlepšie boduje Holandsko, Dánsko, minuloročný víťaz, je na druhom mieste. Obe krajiny majú vysoké hodnotenie z hľadiska úrovne výhod, ktoré poskytujú, ich udržateľnosti a transparentnosti. Z ich úspechu sa môžeme naučiť veľa, ukazuje, že väčšina krajín je na nesprávnej ceste.

V Holandsku pochádza veľká časť dôchodkov z penzijných fondov, kde aktíva zamestnaneckých dôchodkov dosahujú 109 percent HDP a zúčastňuje sa na nich až 91 percent zamestnancov. V Dánsku sú dôchodky vyplácané z daní, ktoré sú jedny z najvyšších v rámci únie. Holandský systém pozostáva z dvoch hlavných pilierov. Prvý je tzv. paušálny verejný systém a druhý zamestnanecký systém. Prvý pilier pri tom zabezpečuje podiel len 32 % priemerného dôchodku, pričom druhý pilier je dobrovoľný.



Dánsko ponúka základný dôchodok pre väčšinu Dánov vo veku 65 rokov a viac (minimálny vek sa zvyšuje na 68 rokov do roku 2030), v prepočte približne 11 000 dolárov ročne. Holandsko má tiež základný štátny dôchodok, ktorý vypláca približne 10 500 dolárov ročne holandským dôchodcom starším ako 66 rokov. Keďže holandské a dánske štátne dôchodky sú financované zo súčasných daňových príjmov, menšie štátne dôchodky obmedzujú zodpovednosť vlády v dôsledku starnutia populácie. Dánsko a Holandsko si môžu dovoliť nižšiu štátnu podporu, pretože peniaze vyplácané dôchodcom sú doplnené zamestnaneckými dôchodkovými plánmi.

Asi 90 % Dánov má prístup aj k dôchodkovému sporeniu prostredníctvom zamestnávateľa. Zamestnávatelia aj zamestnanci prispievajú na penzijný účet. V 80-tych rokoch minulého storočia malo iba 35 % obyvateľstva prístup k dôchodkovému účtu, zvýšeniu pomohla novelizácia, a väčšie zameranie sa robotníkov. Dane tvoria niečo medzi 12 až 18 % zamestnaneckých dôchodkových účtov. Peniaze sú vyplácané vo forme dôchodku po odchode z pracovného trhu, ale niektorí Dáni volia aj možnosť jednorazovej výplaty.







Rovnako ako v Dánsku, aj väčšina Holanďanov, približne 94 %, má dôchodok aj z druhého pliera. Na rozdiel od Dánska sú dôchodky programom so stanovenými benefitmi, kde zamestnávateľ znáša investičné riziko (aj keď v niektorých prípadoch dochádza k určitému rozdeľovaniu rizík prostredníctvom indexácie inflácie a nových kolektívnych systémov definovaných príspevkov) a svojim bývalým zamestnancom vypláca časť svojho platu po odchode do dôchodku.

V obidvoch krajinách môžu dôchodkové fondy existovať prostredníctvom individuálnych spoločností alebo celého odvetvia a kolektívnych pracovných zmlúv. Celkový dôchodkový príjem zvyčajne nahrádza viac ako 70 % pracovného príjmu, aj keď skutočná miera náhrady sa líši.



Na opačnom konci rebríčka je Argentína, ktorá sa v prvom rade spolieha na štátny dôchodok financovaný prevažne z bežných daňových príjmov, tak ako aj ostatné krajiny, ale s nepravidelnými daňovými príjmami nie je prísun finančných prostriedkov zabezpečený. Argentínske dôchodky používali individuálne sporiace účty, kým ich štát v roku 2008 neprivlastnil. Správa Melbourne Mercer Global Pension Index sa obáva udržateľnosti dôchodku v krajine a poukazuje na nedostatok transparentnosti, nestabilné inštitúcie a fiškálny tlak, ktoré môžu mať negatívny dopad na akýkoľvek dôchodkový systém.

Index Melbourne Mercer ponúka niekoľko kritických ponaučení pre tvorcov politík a pripomína, že napriek efektívnosti by sa holandské alebo dánske modely ťažko kopírovali v rámci súčasných zákonov o dôchodkoch. Zasiahlo by to menších zamestnávateľov, často sa náklady na poskytovanie dôchodkových dávok nedajú rozdeliť medzi celé odvetvia.