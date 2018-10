TMR predáva rakúske skipasy, expanziu do Álp chce financovať dlhopismi

dnes 11:16 -

Bratislava 29. októbra (TASR)- Holding Tatra Mountain Resort (TMR) po Česku a Poľsku rozširuje svoje pôsobenie aj do Rakúska. Začína spolupracovať s lyžiarskym strediskom Mölltaler Gletscher. V diskusnej relácií na TABLET.TV to potvrdil najväčší akcionár holdingu Igor Rattaj.

„TMR začína pôsobiť v rakúskych Alpách. Prvou lastovičkou je spolupráca s rodinou Schultz, ktorá vlastní lyžiarske stredisko na ľadovci Molltaler Gletscher v Korutánsku. Je to rámcová spolupráca o predaji našich skipasov prostredníctvom nášho systému Gopass. Korutánsko v rámci rozvoja rakúskych lyžiarskych stredísk trochu zaostáva, nie je také populárne ako Tirolsko, Štajersko alebo Salzbursko. Prekvapujúce však je, že ho navštevuje početná česká a slovenská klientela," povedal Rattaj, ktorý pred pár rokmi upútal pozornosť výrokom, že chce Rakúšanov, ktorí patria medzi turistické veľmoci, učiť, ako sa robí cestovný ruch.

„Myslel som to vtedy tak, že veľa rakúskych lyžiarskych stredísk nefunguje ekonomicky. Chceme tam priniesť vo väčšom množstve to, čo funguje u nás, a to je predaj skipasov cez internet. V tomto smere sú v Rakúsku veľmi konzervatívni. Predaj cez internet je u nich prakticky nulový, a to je pre nás priestor. Napríklad na Slovensku v súčasnosti predávame viac ako 50 % skipasov elektronicky," konštatoval Rattaj.

Potvrdil, že rozširovanie biznisu do Álp chce TMR financovať aj prostredníctvom emisie dlhopisov. „V tomto období expirujú dlhopisy, ktoré boli vydané pred piatimi rokmi. Tie sa nahradia novým dlhopisom, ktorý splatí aj niektoré staršie dlhy, čím dochádza k zjednodušeniu financovania TMR. Táto forma financovania je v súčasnosti zaujímavá pre právnické i fyzické osoby, a nielen pre slovenských a českých investorov," dodal Rattaj.