USA kritizujú EÚ pre pomalé tempo rokovaní o obchode

Americký minister obchodu Wilbur Ross kritizoval Európsku úniu pre pomalé tempo rokovaní o obchode a varoval, že trpezlivosť prezidenta Donalda Trumpa by sa mohla čoskoro skončiť. Trump a šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa v júli dohodli na začatí rokovaní s cieľom dosiahnuť "nulové clá" a "nulové subvencie" na priemyselné tovary okrem produktov automobilového priemyslu. "Naozaj potrebujeme hmatateľný pokrok. Prezidentová trpezlivosť nie je neobmedzená," povedal Ross v stredu novinárom v Bruseli, deň po rokovaní s eurokomisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou.

"To nemá byť päťročný projekt. Má sa to pohnúť rýchlo a kooperatívnym spôsobom," povedal americký minister obchodu.

Malmströmová predtým označila svoje stretnutie s Rossom za "všeobecnú inventarizáciu". Uviedla, že EK opakovane žiadala amerických partnerov o začatie "rámcovej prípravy čiastočnej dohody sústredenej na priemyselné tovary. USA o to doteraz neprejavili nijaký veľký záujem, čiže loptička je na ich strane."

Eurokomisárka okrem toho uviedla, že bude musieť požiadať členské štáty EÚ o mandát predtým, ako sa nejaké obchodné rokovania budú môcť rozbehnúť. Ross však označil jej vyjadrenia za "veľmi škodlivé". "Naznačuje to, že sú to USA, kto veci spomaľuje. To je jednoducho nesprávne," dodal.