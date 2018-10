EK odmietne taliansky návrh rozpočtu

dnes 16:31 -

Taliansky návrh rozpočtu narazil pre vyšší deficit na odpor Európskej komisie (EK). Európsky komisár pre rozpočet Günther Oettinger pre Spiegel povedal, že EK taliansky návrh oficiálne zamietne.

"Potvrdila sa domnienka, že taliansky rozpočtový návrh na rok 2019 nie je v súlade so záväzkami, ktoré existujú v EÚ," povedal Oettinger. Príslušný list komisára pre hospodárske a finančné záležitosti Pierra Moscoviciho by mal doraziť do Ríma vo štvrtok (18. 10.) alebo v piatok (19. 10.).

Tento krok sa očakával, keďže nová talianska vláda zložená z populistického Hnutia piatich hviezd a pravicovej strany Liga naplánovala v návrhu rozpočtu výrazne vyšší schodok, než požaduje EÚ. Deficit by mal dosiahnuť 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom predchádzajúca vláda prisľúbila maximálne 0,8 % HDP.