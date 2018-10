Autá Jamesa Bonda: Mrazivý výkon Aston Martin na burze

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP

dnes 11:43 -

Aston Martin je známy tím, že vyrába autá Jamese Bonda. Svoje akcie ocenil na 19 libier v počiatočnej verejnej ponuke na londýnskej burze cenných papierov. Po dosiahnutí prvotnej sumy vo výške 19,15 libier akcie klesli na londýnskej burze na 18,4080 libry.







Pre britské automobilky ide o prvé IPO za posledných zhruba 30 rokov, konkrétne od roku 1984, keď bol Jaguar Land Rover vyčlenený do samostatnej firmy. Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, predáva 27,5 % akcií vrátane over-allotment opcie. Zatiaľ ide o podmienené obchodovanie s akciami firmy. Štandardné obchodovanie sa má spustiť 8. októbra. Obchody v podmienečnom režime sú burzou garantované, k ich vysporiadaniu však dochádza najskôr v deň začatia oficiálneho obchodovania. Tento spôsob sa zvyčajne používa v prípade, že cenné papiere ešte nie sú fyzicky vydané, čo je technická záležitosť, ale nadobúdatelia ich už vlastnia.



Prepad ceny sa zaznamenal aj napriek tomu, že Aston Martin ocenil akcie na spodnom konci svojho rozpätia IPO. Výrobca automobilov spočiatku dúfal, že akcie dokáže predať až za 22,50 libry za kus.

"Niektorí investori sa vyjadrujú, že ocenenie sa zdá byť trochu vysoké v porovnaní s Ferrari a prvé cenové pohyby určite podporili takúto analýzu," povedal Michael Hewson, hlavný trhový analytik CMC Markets. "Je pravda, že Aston Martin sa len minulý rok vrátil k zisku s príjmami vo výške 876 miliónov libier a ziskom pred zdanením vo výške 87 miliónov libier, po tom, čo rok predtým dosiahol neuveriteľnú stratu vo výške 163 miliónov libier."

Aston Martin, ktorého autá sa predávajú za stovky tisíc, skrachoval v celej svojej 105-ročnej histórii sedemkrát, čo môže niektorým investorom dávať priestor na premýšľanie. "Investori sa jasne odkláňajú od rizikových aktív v Spojenom kráľovstve," povedal Neil Wilson, hlavný trhový analytik markets.com pre Business Insider. "Výkonnosť Financial Times Stock Exchange 100 je v skutočnosti podmienená šterlingom, medzinárodní investori nepotrebujú pozíciu v Spojenom kráľovstva. Je zrejmé, že od Brexitu nebude na britskom trhu taký objem zahraničného kapitálu."





Pri súčasnej trhovej kapitalizácii by sa firma nedostala do hlavného indexu londýnskej burzy FTSE 100. Najmenšia firma v indexe má trhovú kapitalizáciu 4,7 miliardy libier. Nasledujúca zmena firiem v indexe sa má uskutočniť v decembri. Ak by sa Aston Martin dostal do FTSE 100, bol by jedinou automobilovou spoločnosťou v tomto indexe od vtedy, čo sa pred takmer 30 rokmi stiahol z burzy Jaguar.

Wilson dodal, že výkon akcií Aston Martinu pravdepodobne nepomôže rozohnať strach v automobilovom sektore o vplyve Brexitu a z prebiehajúcich globálnych obchodných vojen. Minulý mesiac švédsky automobilový výrobca Volvo uviedol, že odsúva svoje plány IPO kvôli obavám z obchodnej vojny. V utorok majiteľ britskej automobilky Vauxhaull varoval pred "dramatickými dôsledkami" pre jeho výrobu, ak by sa naplnil scenár tvrdého Brexitu.