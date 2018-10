Zápcha z nich urobila multimilionárov

Zdroj: CNBC

Bobby Edwards má 41 rokov, je generálnym riaditeľom spoločnosti Squatty Potty. Firmy, ktorej korene treba hľadať na toalete.

Všetko začalo doma. Bobbyho matka mala problémy so stolicou. "Celý život trpím zápchou, vekom sa to len zhoršuje. Pred niekoľkými rokmi mi lekár odporučil, aby som si na toalete dala pod nohy podložku a zdvihla si kolená vyššie. Vyskúšala som a fungovalo to," povedala Judy Edwardsová mierne zahanbene. Jej manžel, Bill bol výsledkom ohromený. "Obaja sme sa začudovali, mám vyše 60 rokov, prečo sme o niečom takom nikdy nepočuli? "





Šamlík však nebolo to pravé a v tom videl Bobby obchodnú príležitosť. "Na trhu neexistovalo nič podobné, čo by nám pomohlo vyriešiť náš problém. Tak sme si to vyrobili."

Prototyp bol drevený, nazvali ho Squatty Potty, na základe toho, ako sa v Číne označovali tradičné záchody. Zvažovali ešte názvy ako "Krok zdravia", "S**cia polička " či "Stolička stoličky".

Bobby tvrdí, že k dobrému vyprázdneniu potrebujete podrep. "Všetci vieme ako máme uložené hrubé črevo, a čo je úlohou konečníka, aby sme udržali kontinenciu. Inak by sme si zašpinili nohavice vždy, ak by sme sa niekam vybrali." Posedenie na toalete uvoľňuje črevá, ale podrep dopomáha k lepšiemu vyprázdneniu. "Väčšina vašich problémov s hrubým črevom začína tam, kde sa črevo ohýba," dodal jeho otec Bill.

Rodina začala podávať podnožky priateľom, ktorí ich považovali za žartovné dary, kým ich nepoužili. "Videl som výsledky, aký to malo účinok na ľudí," povedal Bobby. Takže on a jeho rodičia spoločne s ďalším bratom vyzbierali 35 000 dolárov cez fundraising a pustili sa do podnikania.







Judy rozhodla, že podnožka musí byť vyrobená z plastu, aby bola cena čo najnižšia. "Prvá objednávka bola 2000 kusov, prišli v kontajneri z Číny. Bol toho plný kontajner a mal som obavy, že sa nám to nepodarí nikdy predať, " spomína si Bobby. "Dnes predávame takéto množstvo za jediný deň.“

Bobby najskôr poslal testovacie vzorky blogerom, ktorí sa venujú téme zdravia. Potreboval dostať nový produkt do povedomia, nech sa o ňom čo najviac hovorí. Úspech sa dostavil, podnožka mala väčší úspech ako medikamenty. Zrazu aj uznávaní odborníci začali verejne hovoriť o podnožke.







Skúšali to aj v televíznej relácii venovanej začínajúcim podnikateľom. Do 24 hodín od odvysielania predali tovar za 1 milión dolárov a dostali aj investičnú ponuku od spoločnosti Lori Greiner vo výške 500 000 dolárov. Za prvý rok tržby dosiahli 17 000 dolárov. O päť rokov neskôr, v roku 2016 to už bolo 19 miliónov dolárov a odvtedy stúpajú.



Edwardsovci všetku výrobu nakoniec sústredili do USA, Bobby uviedol, že tak dokážu ušetriť na nákladoch na prepravu a pružnejšie reagovať na zvýšenie, či zníženie produkcie na základe dopytu.



Najväčšou výzvou bolo nájdenie správnej marketingovej rovnováhy medzi humorom a zdravím. "Môžete sa vyjadrovať buď hrubo, alebo naopak tak nejednoznačne, že ľudia nakoniec nevedia o čom hovoríte," myslí si Bobby. Dobrým príkladom je reklama Squatty Potty na YouTube-e, v ktorej jednorožec „vypúšťa“ zmrzlinu. "Odtiaľto pochádza vaša zmrzlina," hovorí princ a vysvetľuje prečo jednorožec nemá problémy so stolicou ale vy áno.





Edwardsovcom sa najskôr myšlienka videa nepáčila, myslela si, že je príliš drzé a príliš drahé. "Hovoríme o téme, o ktorej sa nikto nechce rozprávať," povedala Judy. "Ak ukážete jednorožca, alebo čokoľvek iné, ako tlačí, nechceme, aby to bolo nepríjemné. Chceme, aby to bolo niečo, čo majú ľudia radi a na čo sa tešia." Preto zmrzlina. "Nie je v poriadku hovoriť o vyprázdňovaní, ale je OK hovoriť o zmrzline," povedal Bill.

Nakoniec sa rozhodli minúť 250 000 dolárov na reklamu. Asi zaujala, lebo má takmer 100 tisíc lájkov a predaj sa zvýšil. "Budeme robiť ďalšie videá a budú ešte drahšie," zasmial sa Bill.



Rodina pripúšťa, že urobili chyby, ako napríklad platili iným sa služby, ktoré si mohli urobiť sami. "Ty si ten, kto to musí urobiť," povedal Bobby a dodal príklad, ako istý konzultant vytvoril konkurenčný produkt. "Bolo to veľmi zraňujúce." Edwardsovcov to ale posunulo a prišli s novými produktmi, ako je prenosný Squatty Potty, ktorý sa dá zbaliť do batohu, či školiaci produkt Squattypottymus.

Úspech je ohromujúci. Judy Edwardsová sa pôvodne domnievala, že by si predávaním pomôcky prilepší na dôchodok. Bola presvedčená, že o takýchto problémoch diskutovať niekto nechce. "Stále sa ma znepokojuje, že o tom hovorím," povedala, ale už to pre ňu nie ja natoľko skľučujúce ako kedysi.



Po prijatí kapitálovej injekcie od nemenovanej firmy z oblasti rizikového kapitálu, Judy odišla do dôchodku. Spoločnosť pokračuje v rozširovaní svojej produktovej rady, ktorá už zahŕňa toaletnú penu pre toaletný papier, ekologickejšiu verziu vlhčených utierok. Bobby a jeho matka zostávajú v dozornej rade, ale ich každodenná práca pre firmu sa už skončila.