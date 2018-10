BlackRock a JPMorgan by mohli pomôcť Parížu prevziať Londýnu po Brexite finančný trón

Zdroj: FT;BI

Foto: SITA/AP,

dnes 11:12 -

JPMorgan a BlackRock sa chystajú oznámiť presun pracovných miest z Londýna do Paríža v rámci prípravy pre Brexit, informoval Financial Times počas víkendu. Článok citoval nepomenované zdroje, ktoré sú oboznámené s plánmi finančných firiem.



Možný presun pracovných miest nastáva v čase, keď sa banky stále viac obávajú dôsledkov takzvaného "tvrdého Brexitu". Kedysi bol takýto scenár veľmi nepravdepodobný, mnohí tradiční hráči zo City sa ale teraz obávajú, že existuje pre odchod bez dohody reálna šanca. Finančné inštitúcie majú svoj plán B, aby zabezpečili, že ich podnikanie s úniou nebude odstrihnuté po oficiálnom dátume Brexitu v marci budúceho roka.

Financial Times v pondelok upozornil na to, že banky uvažujú o opustení britského trhu s derivátmi, pretože sa po Brexite nebudú môcť dostať do londýnskych klíringových bánk. UBS minulý mesiac uviedla, že očakáva, že LCH, najväčšia londýnska klíringová inštitúcia, stratí aspoň 25 % svojich objemov v dôsledku Brexitu.





Banky volia mestá ako Dublin, Frankfurt a Miláno, kam sa snažia premiestniť svojich pracovníkov v rámci regulovaných jurisdikcií EÚ. Zdá sa, že v tomto smere vedie Paríž. Bank of America Merrill Lynch aj HSBC uviedli, že práve do francúzskeho hlavného mesta môžu presunúť 1000 pracovných miest. Približne 70 manažérov aktív je v procese získania licencií na prevádzku vo Francúzsku, podľa správy FT, najviac ich je z BlackRock.



Francúzi sa pustili do agresívneho boja proti finančnému hubu v London City, keď Británia v referende rozhodla o opustení únie. Lídri z Paríža minulý rok vyčíslili, že kvôli migrácii z Londýna v dôsledku Brexitu by mohlo vzniknúť až 10 000 pracovných miest vo finančnom sektore.



Vedúci predstavitelia JPMorgan, Citi a Barclays Ireland odmietli obavy britských poslancov z presunu pracovnej sily. Tri banky uviedli, že očakávajú presun stoviek pracovníkov, Mark Garvin z JP Morgan ale varoval, že tieto čísla sú len prvým nástrelom a dokáže si "predstaviť scenár, v ktorom by mohli byť podstatne väčšie."