Eskalácia sporu s USA povedie k hlbokej recesii, varujú nemecké inštitúty

V prípade eskalácie obchodného sporu so Spojenými štátmi môže Nemecko, ako aj celá Európska únia skĺznuť do hlbokej recesie. Uviedli to v najnovšej správe vedúce nemecké ekonomické inštitúty.

V správe zverejnenej vo štvrtok inštitúty informovali, že prípadné výrazné zvýšenie dovozných ciel na autá, čím sa americký prezident Donald Trump vyhráža, by viedlo v Nemecku k rušeniu veľkého počtu pracovných miest a zníženiu produktivity a prosperity.

V Nemecku je od exportu závislé každé tretie pracovné miesto, pričom automobilový sektor patrí ku kľúčovým odvetviam. Na Trumpovo prípadné zvýšenie dovozných ciel na osobné autá z terajších 2,5 % na 25 % by tak nemecká ekonomika tvrdo doplatila. Aj keď zatiaľ o takomto kroku Trump nerozhodol, napätie zvýšil už tým, že minulý mesiac odmietol ponuku Európskej únie zrušiť dovozné clá na autá.

Okrem eskalácie obchodných sporov s USA k ďalším rizikám pre nemeckú ekonomiku patrí súčasná menová kríza v Argentíne a Turecku, ako aj odchod Británie z Európskej únie bez dohody.

Vedúce nemecké inštitúty zároveň zhoršili prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku. Pôvodne očakávali, že v roku 2018 vzrastie nemecká ekonomika o 2,2 %, v najnovšej prognóze počítajú s rastom len o 1,7 %.

Len dva dni pred správou nemeckých inštitútov zhoršil odhad rastu nemeckej ekonomiky Zväz nemeckého priemyslu (BDI). Ako dôvod uviedol očakávaný slabší dopyt po nemeckých produktoch v dôsledku obchodnej politiky Donalda Trumpa a blížiaceho sa odchodu Británie z Európskej únie.

BDI očakáva, že nemecká ekonomika vzrastie tento rok o 2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze počítal zväz s ekonomickým rastom na úrovni 2,25 %. Export by totiž podľa šéfa BDI Dietera Kempfa mal v reálnom vyjadrení vzrásť len o 3,5 %, pričom BDI pôvodne počítal s rastom na úrovni 5 %.