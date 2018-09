Celosvetový rast dosiahol vrchol, tvrdí OECD

Zdroj: CNBC

Foto: YT/AXA

dnes 12:22

Globálny rast podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj už "možno dosiahol svoj vrchol". Vo svojom najnovšom predbežnom výhľade uverejnenom vo štvrtok OECD predpokladá, že globálny rast sa v roku 2018 a 2019 vyrovná úrovni 3,7 percenta. Táto úroveň je tesne pod úrovňou zaznamenanou pred finančnou krízou pred desiatimi rokmi.

Nedávno vymenovaná hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová poukazuje na rastúci protekcionizmus, zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov, politiku a financie ako štyri hlavné riziká, ktoré bránia ďalšiemu rastu. Správa OECD vyzvala na postupnú normalizáciu menovej politiky, ale uviedla, že by mala byť v rôznej miere v rôznych ekonomikách. Normalizácia politiky v Spojených štátoch tlačí dolár smerom hore a vytvára prekážku pre rozvíjajúce sa ekonomiky. "To má samozrejme vplyv na to, ako investori hľadia na svoje finančné prostriedky a začínajú sa sťahovať z rozvíjajúcich sa trhov do americkej ekonomiky," dodala s tým, že väčšina krajín z rozvíjajúcich sa trhov v podstate nie je trendom ohrozená nie je, s pravdepodobnou výnimkou Turecka a Argentíny.





V Číne je podľa Booneovej kvôli obchodnej vojne s USA viacmenej rovnaká situácia, Pekingu sa podarilo vytrhnúť časť hospodárstva zo závislosti na exporte. Podľa hlavnej ekonómky OECD patrí aj Brexit ku hlavným zdrojom neistoty. Podľa nej je "životne dôležité", aby sa uzavrela dohoda s cieľom udržať úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Britániou. Británia má opustiť úniu v marci 2019 , pričom mnohé otázky zostávajú doposiaľ nevyriešené, nie je jasné aké obchodné a colné režimy sa zavedú po tomto dátume. Taliansko je podľa Booneovej krajinou, ktorá si zaslúži pozornosť, odvoláva sa pri tom na slabý rast, a vysokú úroveň firemného aj verejného dlhu.