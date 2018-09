Banky v Európe znížili počet pracovných miest na najnižšiu úroveň za ostatných 20 rokov

Zdroj: QZ

Technológie transformujú finančný sektor. Viac ako polovica obyvateľov EÚ využila internetové bankovníctvo v roku 2017, v roku 2008 len 29 %, vyplýva to z údajov Európskej bankovej federácie. To malo značný vplyv na pracovníkov v bankovom sektore. Počet ľudí zamestnaných v bankách v EÚ klesol na najnižšiu úroveň prinajmenšom od roku 1997, kedy začala Európska centrálna banka so zberom údajov. Zamestnanosť v bankách vlani klesla o 70 000 miest, na približne 2,7 milióna.







Viac ako 5 800 pobočiek bolo v minulom roku zatvorených, čím sa celkový počet dostal na približne 183 000. Najviac pobočiek v únii zavrelo Španielsko, od roku 2007 viac ako 18 000 pobočiek, nasleduje Nemecko (8769) a Taliansko (5800).







Najväčší finančný sektor v EÚ má stále Nemecko, s viac ako 600 000 pracovníkmi, čo je takmer dvojnásobok Veľkej Británie. Komplexný systém súkromných bánk, verejných sporiteľní a družstevných bánk však vykazuje príznaky znižovania rýchlejšie než v iných krajinách EÚ.

Prechod na elektronické platby a internetové bankovníctvo je príležitosťou pre technologické startupy, ktoré nemajú peniaze alebo záujem o vytvorenie obchodných miest. Avšak regulátori sa obávajú, ako tieto firmy dokážu ponúknuť finančné služby zákazníkom, ktorí sa stále spoliehajú na hotovosť alebo majú obmedzený prístup na internet.



Pracovné miesta vo finančnom sektore sú tiež dôležitou hybnou silou pre hospodárstvo. Ak zamestnanosť v sektore bude naďalej klesať, bude rásť obava zo strany tvorcov politík, ako aj zo strany bežných ľudí, bez ohľadu na ich pocity voči bankárom.