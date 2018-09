Cestovka pre ultrabohatých: Čo ponúknuť tým, ktorí si dokážu kúpiť všetko

Zdroj: businessinsider

Počas svojej pôsobnosti v radoch britskej armády velili púštnym hliadkam, či riadili operácie vrtuľníkov. Dvojica sa zoznámila počas operácie v Afganistane. Po opustení armády sa Mackay-Lewis dostal na vedúcu pozíciu pre istú elektronickú spoločnosť neskôr vzal post výkonného riaditeľa špičkovej cestovnej agentúry Cookson Adventures. Carroll v tom čase pôsobil ako manažér expedície na Mount Everest nazvanej XTreme Everest 2. Potom sa presťahoval a stal sa globálnym manažérom futbalového klubu Manchester United.

Mackay-Lewis si uvedomil, že vo svete cestovania existuje veľa príležitostí. "Pozrel som sa na to, čo robia iné spoločnosti, nebol v tom žiaden nápad, za čo by mali klienti platiť tak veľa," povedal. Dvojica sa opäť stretla na v Amsterdamu na globálnom fóre jachtových nadšencov. Obaja mali skúsenosti s plánovaním a vedením jachtových expedícií po celom svete.







"Nikto nevedel dostať ľudí tam, kam by skutočne chceli ísť a tak sme chceli vytvoriť firmu, ktorá by bola odborníkom na zvyšok sveta mimo Karibiku / Stredozemia". Svoju firmu Pelorus založili v novembri 2017. Spoločnosť sa zaoberá organizáciou cestovania – od lyžovania, cez rybolov, turistiku, surfovanie až po návštevu ohrozených kmeňov - pre jednotlivcov, rodiny alebo firemné skupiny pomocou globálnej siete miestnych expertov vrátane vedcov, archeológov, morských biológov a ochranárov. Obaja majú licenciu horského vodcu, sú to pokročilí potápači, Mackay-Lewis je aj paraglidista a skydiver.

Dnes plánujú návštevy dažďových pralesov, vyhľadávanie púštnych pokladov a expedície inšpirované Top Gear pre superbohatých. Spoločnosť sa špecializuje na tri kategórie: súkromné ​​dobrodružstvá, jachtové expedície a špeciálne projekty.







Prvou kategóriu v ponuke sú súkromné ​​dobrodružstvá a zážitkové výlety, čo je "pohľad na svet iným spôsobom", dodáva Mackay-Lewis s tým, že Pelorus spolupracuje s ľuďmi mimo cestovného ruchu - napríklad vládnymi agentúry, alebo štábom BBC. "To nám umožňuje byť kreatívni a ubezpečiť sa, že všetko, čo ponúkame, je odlišné od cestovného sektora." Jednou z ponúk je návšteva Angoly, kde sa stretnete s niekoľkými rôznymi kmeňmi, ktoré majú odlišné dedičstvo a tradície. Pomocou vrtuľníka záujemcovia navštívia kmeň, ktorý praktizoval kanibalizmus do 80. rokov minulého storočia. "Nie je to pre každého, ale je to stále neuveriteľne vzrušujúce," povedal pre businessinsider.





Ich jachtárske expedície sa zameriavajú na nové destinácie pre jachty po celom svete. "Je to spolupráca s majiteľmi, kapitánmi, maklérmi, lodenicami, pilotmi, morskými biológmi a sprievodcami, vďaka tomu dokáže Pelorus objaviť neobývané ostrovy, skryté pláže, zriedkavo navštevované kmene a neuveriteľné potápačské miesta". Pod tým si môžete predstaviť tri mesiace cestovania po okolí Južnej Ameriky, vrátane výletov na ostrovy Galapágy, kde budete pracovať s ochranárskymi skupinami alebo návšteva džungle v Papuy Novej Guiney, kde len "málo ľudí dokáže bezpečne pracovať". To všetko za asi 70 000 GBP (84 200 eur). Podľa vyjadrení spoločnosti nie sú žiadne dve ich plavby rovnaké, "vyhýbame sa tradičným sektorom cestovného ruchu a poskytujeme hlbší prístup k mnohým skrytým tajomstvám sveta".





Nakoniec sú to špeciálne projekty pre klientov, ktorí sa Mackay-Lewisa ničomu nebránia. Môžu obsahovať čokoľvek, od projektov ochrany prírody až po vojenské zážitky alebo špionážne misie s odborníkmi na boj proti terorizmu. "Robíme výlety s Top Gear pre súkromných klientov v Patagónii na 10 dní, pre nadšencov Land Roverov". Zážitok vychádza na asi 50 000 libier (56 136 eur).

"Niekto účastníkom odovzdá každý deň obálku s výzvou." V určitom bode ich vrtuľník odvezie na vrchol ľadovca, kde majú obed, strávia tam noc a potom sa padákom dopravia k svojim vozidlám a presunú sa ďalej do inej oblasti.





Ďalšie zážitkové expedície zahŕňajú napríklad vyzdvihnutie skupiny v Izraeli a "veľkú púštnu párty" v Jordáne počas predlženého víkendu alebo hľadanie pokladov v púšti v Namíbii zahŕňajúce jazdu na ťavách, štvorkolkách aj lietadlách s "množstvom podporných pracovníkov." "Naplánovať niečo také je skutočne náročné, ale klienti si užijú niečo neuveriteľné," uviedol Mackay-Lewis.





Carroll dodal, že sa tiež venujú dlhodobému organizovaniu, napríklad každoročné zážitky pre sedemročného syna klienta až do jeho 18. narodenín, s dôrazom na to, čo sa práve v škole učia.



Krátke cenové zhrnutie. Podľa informácií spoločnosti môže výlet, ktorý trvá od 6 do 12 dní, vyjsť na 25 až 70 000 libier (28 - 78 600 eur). Kto si to môže dovoliť? "Hľadáme si klientov predovšetkým na trhu ultrabohatých," povedal Carroll. "Ide o starších klientov, ktorí si sa k bohatstvu dostali buď dedením, alebo vďaka vlastnej kariére, tí majú najviac času na cestovanie. Zdieľajú bohatstvo s rodinou a chcú robiť rodinné výlety spolu s mladšou generáciou." Tieto rodinné výlety zahŕňajú pozorovanie ľadových medveďov off-roading v Patagónii, vrtuľníkové lyžovanie na Aljaške alebo plavbu po Filipínach.







Carroll dodal, že zatiaľ čo majú predovšetkým britských klientov, zaregistrovali záujem z celej Európy, Ameriky, Ďalekého východu a Ruska, ale aj Číny. Dodal, že už existuje "iný druh cestovateľa", ktorý chce "upustiť od nákupu hmotného majetku a chce si kúpiť zážitky, získať skúsenosti".